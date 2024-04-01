Динамо в матче 22-го тура УПЛ в Полтаве разбило Ворсклу со счетом 5:1. В середине второго тайма на замену вышел Андрей Ярмоленко и сразу же отметился голом. Этот мяч стал для 34-летнего вингера 104-м в УПЛ. Интересно, что свой первый гол в чемпионате Украины Андрей также забил в ворота Ворсклы – в мае 2008 года.

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В итоге, в списке лучших бомбардиров чемпионатов Украины Ярмоленко обошел экс-форварда Динамо, Шахтера и донецкого Металлурга Жуниора Мораеса, в активе которого было 103 гола.

Чтобы выйти на чистую четвертую строчку, которую нынче со 105 голами занимает бывший бомбардир Шахтера Андрей Воробей, лидеру Динамо надо забить еще 2 мяча.

Топ-5 лучших бомбардиров УПЛ выглядит следующим образом:

1. Максим Шацких – 124 гола.

2. Сергей Ребров – 123 гола.

3. Евгений Селезнев – 117 голов.

4. Андрей Воробей – 105 голов.

5. Андрей Ярмоленко – 104 гола.

Напомним, В текущем сезоне Ярмоленко провел за Динамо 10 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 1 ассист. Его контракт с "бело-синими" действует до 30 июня 2025 года.

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