Ярмоленко обошел Мораеса в списке лучших бомбардиров в истории УПЛ – до топ-4 остался один гол
Полузащитник Динамо Андрей Ярмоленко феерично вернулся после длительной паузы, вызванной травмой колена.
Динамо в матче 22-го тура УПЛ в Полтаве разбило Ворсклу со счетом 5:1. В середине второго тайма на замену вышел Андрей Ярмоленко и сразу же отметился голом. Этот мяч стал для 34-летнего вингера 104-м в УПЛ. Интересно, что свой первый гол в чемпионате Украины Андрей также забил в ворота Ворсклы – в мае 2008 года.
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В итоге, в списке лучших бомбардиров чемпионатов Украины Ярмоленко обошел экс-форварда Динамо, Шахтера и донецкого Металлурга Жуниора Мораеса, в активе которого было 103 гола.
Чтобы выйти на чистую четвертую строчку, которую нынче со 105 голами занимает бывший бомбардир Шахтера Андрей Воробей, лидеру Динамо надо забить еще 2 мяча.
Топ-5 лучших бомбардиров УПЛ выглядит следующим образом:
1. Максим Шацких – 124 гола.
2. Сергей Ребров – 123 гола.
3. Евгений Селезнев – 117 голов.
4. Андрей Воробей – 105 голов.
5. Андрей Ярмоленко – 104 гола.
Напомним, В текущем сезоне Ярмоленко провел за Динамо 10 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 1 ассист. Его контракт с "бело-синими" действует до 30 июня 2025 года.
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