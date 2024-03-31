Андрей Ярмоленко вернулся в заявку после полугодового отсутствия. Лидер гостей начал из запаса. Матч, как и онлайн-трансляция Ворскла – Динамо на "Футбол 24", стартовал в 15:30. Размеренное начало встречи. У Динамо интересным ходом является выдвижение Бражко на позицию травмированного Буяльского во время прессинга и даже атакующих действий. Такой себе опорник/десятка. С одного такого подключения дебютанта национальной сборной Украины началась самая острая атака гостей за первые 15 минут. Бражко пятой классно отбросил на Волошина, которого на границе штрафной замкнули в коробочку – было похоже на фол, но судья не решился назначить быстрый пенальти.

Ворскла – Динамо: онлайн-трансляция матча УПЛ – Ярмоленко возвращается

Шапаренко берется за свое. Протащил Николай мяч по центру после техничных действий Кабаева и Бражко, покатив справа. Волошин, который поменялся флангами, классно выкручивал в дальнюю левую девятку – Исенко не менее эффектно вытащил. А потом десятка Динамо еще и идеально закрутил угловой, однако Бражко промахнулся с нескольких метров. Фелипе, который задал первый удар в матче (заблокировали), сначала заработал корнер. А потом остался совсем один после сброса Степанюка. Решил бразилец пробивать без подготовки с лету, хотя мог и подождать – супершанс упустили хозяева.

Ванат забил сказочный гол.Еще до того Владислав накручивал по два защитника в штрафной, создавая себе момент в одиночку, но ограничилось угловым.А вот Сирота воспользовался повреждением юного Михавка, который помог сборной Украины U-19 завоевать путевку на Евро-2024, и выдал роскошный пас на метров 60.Ванат мягко принял, не менее тонко разобрался с защитниками на паузе и прошил Исенко.Крупский вырезал блестящую диагональ на правый фланг.Крупский легко прошел Дубинчака и прострелил удар Кане – Тымчик невероятным образом вынес из пустых ворот.Команды только разыгрались, как включили тревогу на 36 минуте.

Перерыв длился два с половиной часа. Тревог было несколько подряд. Игра возобновилась вбрасыванием из аута на Степанюка, который под острым углом неплохо пробивал.Кане финтом на своей половине посадил Тымчика на желтую карточку.Как же часто Волошин меняется местами с партнерами, даже на позицию правого защитника сходит, меняясь с Тымчиком.А еще ищет забросы из глубины в роли центрфорварда.Шапаренко покатил за спины, Ванат обошел голкипера, но с нулевого угла было уже не попасть.Не беда, ведь вскоре последовал угловой.Андриевский подал, снаряд с рикошетом отлетел к Бражко, который разобрался, как маэстро.

Команды практически без передышки вышли на второй тайм. И тут же Ванат выскочил из-за спины оборонцев, и албанец Ардит Толи вколотил по ноге молниеносного форварда. Шапаренко пробил 11-метровый идеально в угол. Все главные символы этого омоложенного украинского Динамо сегодня забивают – Ванат, Бражко, Шапаренко. Ворскла все равно нравится, далеко не такие безнадежные хозяева, как об этом свидетельствует счет 0:3. Тот же Сиссоко как пробивал под занавес первого тайма – Бущан справился с непростым ударом.

Ярмоленко уже раздает взбучку из-за боковой линии. Так хочет Андрей вернуться на поле, однако судья почему-то не сразу позволяет замену. На 66 минуте таки меняет Ярмола Кабаева через 6 месяцев после последнего своего официального матча. Антон Глущенко, арендованный из Шахтера, мог одним из первых своих касаний в УПЛ забить после стеночки с Ковталюком, но стойка приняла на себя удар, а Бущан – добивание.

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И тут 2 супергола за минуту забивает Динамо. Андриевский забросил на левый фланг под оперативный простор для Волошина, который заработал гол для Шапаренко, но и Николай элегантно перебросил голкипера. Бражко запрессинговал и выполнил черпачок на Ярмоленко, который также не имел права упустить такую красоту от партнера. В дополнение к этому выбегали джокерами в контру 5 против меньшего количества защитников, но Караваев небрежным прострелом запорол шанс для Пономаренко. Команда Шовковского набирает 41 балл и закрепляется на 4 позиции. А вот по потерянным очкам Динамо отстает лишь от Шахтера на 2 пункта.

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