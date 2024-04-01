У закарпатському клубі різко відреагували на інформацію про те, що перенесений матч 16-го туру УПЛ проти Динамо буде проведений у Києві.

Раніше повідомлялось, що гру Минай – Динамо, яку не змогли дограти в першому колі, мають дограти в Києві на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського. Догравання ж заплановане на 17 квітня.

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"Немає з цього приводу інформації. Абсолютно не знаємо, звідки ця інформація з'явилася. Зараз коментувати нічого", – відповіли представники Миная в коментарі UA-Футбол.

Нагадаємо, цей поєдинок у грудні 2023 року стартував за розкладом, але через повітряну тривогу команди встигли зіграти трохи більше ніж хвилину. Через тривалу паузу було вирішено відкласти проведення зустрічі на пізніший термін у зв'язку з тим, що на стадіоні Минай відсутнє штучне освітлення.

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