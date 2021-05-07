Как известно, вчера закарпатцы с задержкой вышли на матч 25-го тура, ведь отказывались играть из-за аномальных ставок в букмекерских конторах. Цифры якобы достигали даже 500 тысяч долларов.

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Шахтер, который был одним из участников поединка, следил за всей ситуацией на поле НСК Олимпийский и в подтрибунном помещении. Пресс-служба опубликовала на своем Youtube-канале видео, где показала моменты, не попавшие в эфир. В частности, разминка подопечных Николая Цымбала, которая продолжалась несколько минут в подтрибунке.

"Горняки" все же разгромили Минай и отправили закарпатцев в Первую лигу. УАФ уже заявила, что возьмется за дело по ставкам на поединок.

Шахтер официально взял серебро УПЛ и сыграет в Лиге чемпионов – Минай после скандальной драмы проиграл и вылетел из УПЛ