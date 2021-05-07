Комитет по этике и честной игре УАФ прокомментировал информацию об аномальных ставках на поединок 25-го тура между Шахтером и Минаем.

В официальном заявлении комитет сообщает, что владел информацией об аномальных ставках на поединок Минай – Шахтер еще до ее публичного объявления. С целью минимизации выплат по этим ставкам и приема букмекерами новых ставок во время матча, комитет обратился к объединениям букмекеров с просьбой заморозить выплаты и не воспринимать новые ставки на матч во время его течения.

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Также отмечается, что уже три команды по представлению комитета были заблокированы букмекерами для приема ставок на матчи с их участием в режиме "лайв" (ставки во время поединка – прим. "Футбол 24"). Что касается ФК Минай, то комитет обратится с просьбой к букмекерам минимизировать прием ставок на его следующий матч до начала игры.

Кроме этого, будет осуществлена ​​проверка и других матчей этого клуба, в том числе команды U-21, результаты которой будут переданы в органы осуществления футбольного правосудия и Национальной полиции Украины в ближайшее время.

Напомним, матч против Шахтера начался с-30-минутным опозданием. Футболисты закарпатцев закрылись в раздевалке и отказывались выходить на поле. В конце концов, игра состоялась, и Минай уступил со счетом 0:4.

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