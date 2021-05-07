"Точно не надо во вчерашнем инциденте "убивать" футболистов. По моей информации, игроки в ситуации не виноваты. На самом деле эти ставки, появившиеся на матч Минай – Шахтер, инициированы не футболистами, а людьми, которые вблизи клуба или имеют к нему отношение. Такая информация подтверждается.

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Там ставки были и по 300 тысяч долларов, и по 500. На это отреагировали букмекерские конторы. Ставки были приостановлены на эту игру. Вопрос: почему это случилось с Минаем именно в конце сезона? Появилась информация о том, что две последних игры Минай сольет, чтобы поиграть на контору. В Минае задолженность по зарплатам. Этим футболистам пришлось выйти, потому что у них нет выхода. Им угрожали, что они не получат обещанных денег.

По иронии судьбы, Минай проиграл Шахтеру (0:4). Кажется, ставка сыграла... Но дальше нужно разбираться. Минай вчера играл очень хорошо. Пытался дать бой Шахтеру, но солидно уступил. Теперь этим будет заниматься КДК", – резюмировал Денисов в эфире программы Денисов Time.

Заметим, УАФ уже заявила, что рассмотрит дело в отношении аномальных ставок на поединок с Шахтером. Минай во встрече уступил со счетом 0:4 и официально вылетел из УПЛ.

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