"За день до матча в турецкой букмекерской конторе на тотал больше 3,5 в матче Минай – Шахтер было поставлено 100 тысяч долларов. Это аномально для УПЛ. Эта информация была донесена в УАФ, о ситуации знали Баранка, Костюченко, о ней знали внутри Миная. Человек из клуба мне подтвердил, что Севидов зашел в раздевалку и сказал игрокам: "Такая ситуация, ребята, вам трендец".

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Футболисты сказали, что в этом не будут участвовать. Как мне сообщил источник в Минае, на поле вышли те, кто сражался на сто процентов. Неудивительно, что Баранка и Костюченко не приняли никаких мер. Они могли не допустить на стадион букмекерского скаута, который ведет трансляцию матча. Если бы он не попал на стадион, то линию бы сняли. А так ставка сыграла.

По моим источникам, мы эту информацию еще проверим, сейчас называются четыре организатора этого матча. Именно четыре человека. Фамилия одного из них достаточно известна – Владимир Козленко. Человек, который занимался подобными делами в Говерле и Сумах.

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Относительно Севидова, то он пришел и сказал команде: "Если вы выйдете на поле, то вас уничтожат при любых раскладах". Это вроде было. Поэтому роль Севидова неизвестна, мне по крайней мере. Еще три организатора матча – это люди из Днепра и Харькова. Эти люди через своих подставных персонажей ставили суммы на эту игру", – признался Спиваковский в эфире ТаТоТаке.

Заметим, встреча против Шахтера началась с более чем 30-минутным опозданием. Минай уступил со счетом 0:4 и официально вылетел из УПЛ.

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