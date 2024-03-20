"Милевский – пьяница": Сабо призвал перестать ставить в пример экс-форварда Динамо
Бывший тренер Динамо и сборной Украины Йожеф Сабо убежден, что пресловутому Артему Милевскому уделяют слишком много внимания.
“Вот сейчас о Милевском каждый день пишут. Он же пьяница! Зачем о нем столько писать? Такого человека нельзя ставить в пример детям.
"Нах*я мне нужен Тимощук? Пусть его приговорят к смертной казни": Алиев жестко отреагировал на вопрос о манкурте
Да, Милевский был хорошим футболистом, но пошел другим путем. Вылечился от алкоголизма – молодец. Но не стоит о нем писать постоянно, есть более достойные люди, которые заслуживают внимания", – сказал Сабо в комментарии Sport-Express.
Напомним, после завершения карьеры футболиста Артем на некоторое время исчез из медийного пространства, а когда появился снова – поразил всех своей формой. Только благодаря совместным усилиям экс-звезду удалось положить в клинику и заставить пройти реабилитацию. Недавно он засветился на матче полупрофессиональной лиги KSL, где сыграл в составе команды Золотой резерв.
Как Милевский убивал собственную карьеру – история взлета и падения