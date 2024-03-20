Экс-партнер Анатолия Тимощука по сборной Украины Александр Алиев прокомментировал слухи о судебном иске тренера Зенита к УАФ.

– Почему Тимощук никак не успокоится, какую цель он преследует в Лозанне?

– Какой нахрен Тимощук?! Нах*я он мне нужен? Никогда в жизни не звоните мне насчет этого дурака.

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Он мне не интересен. Есть УАФ, Шевченко, который с ним фотки выставлял, у них и спрашивайте.

– Во время войны во многих странах предателей приговаривали к смертной казни. Тимощук заслуживает такого наказания?

– Я только за. Пусть его приговорят к смертной казни. Он этого заслужил, – сказал Алиев в комментарии Sport-Express.

Напомним, 22 апреля Спортивный арбитражный суд (CAS) будет рассматривать дело Тимощука против УАФ, которая ранее пожизненно запретила Тимощуку осуществлять любую футбольную деятельность, лишила всех титулов, рекомендовала Центру лицензирования лишить его тренерской лицензии Pro-UEFA. Все апелляции в украинские инстанции предатель проиграл. Теперь он надеется восстановить регалии с помощью международного суда.

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