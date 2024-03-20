Бывший форвард Динамо и сборной Украины Артем Милевский после недавних проблем со здоровьем попробовал свои силы в футболе.

Милевский засветился на матче полупрофессиональной лиги KSL. Артем 17-го марта сыграл в составе команды Золотой резерв, сообщает официальный сайт турнира.

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Команда экс-форварда Динамо победила со счетом 3:1, но Милевский даже на таком уровне не записал в свой актив результативных действий.

Напомним, после завершения карьеры футболиста Артем на время исчез из медийного пространства, а когда появился снова – поразил всех своей формой. Только благодаря совместным усилиям экс-звезду удалось положить в клинику и заставить пройти реабилитацию.

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