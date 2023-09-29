Как Милевский убивал собственную карьеру – история взлета и падения
10:18 - Читати українською
Немалое количество футбольных звезд не могут найти себя вне поля после завершения карьеры, впадая в депрессию. Столкнулся с этой проблемой и герой нашего очередного сюжета.
На днях бывший хавбек Динамо Александр Алиев сообщил, что состояние здоровья его товарища Артема Милевского стабилизировалось. Как известно, бывшая звезда сборной Украины сейчас находится в больнице, проходя реабилитацию от алкозависимости. Долгое время он отказывался от помощи как друзей, так и врачей.
Как сходила и угасала звезда Артема Милевского смотрите в новом видео на YouTube-канале "Футбол 24".
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