Немалое количество футбольных звезд не могут найти себя вне поля после завершения карьеры, впадая в депрессию. Столкнулся с этой проблемой и герой нашего очередного сюжета.

На днях бывший хавбек Динамо Александр Алиев сообщил, что состояние здоровья его товарища Артема Милевского стабилизировалось. Как известно, бывшая звезда сборной Украины сейчас находится в больнице, проходя реабилитацию от алкозависимости. Долгое время он отказывался от помощи как друзей, так и врачей.

Как сходила и угасала звезда Артема Милевского смотрите в новом видео на YouTube-канале "Футбол 24".

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