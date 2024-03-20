"Ось зараз про Мілевського щодня пишуть. Він же п'яниця! Навіщо про нього стільки писати? Таку людину не можна ставити в приклад дітям.

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Так, Мілевський був хорошим футболістом, але пішов іншим шляхом. Вилікувався від алкоголізму – молодець. Але не варто про нього писати постійно, є більш гідні люди, які заслуговують на увагу", – сказав Сабо у коментарі Sport-Express.

Нагадаємо, після завершення кар'єри футболіста Артем на певний час зник з медійного простору, а коли з'явився знову – вразив всіх своєю формою. Лише завдяки спільним зусиллям екс-зірку вдалось покласти у клініку і змусити пройти реабілітацію. Нещодавно він засвітився на матчі напівпрофесіональної ліги KSL, де зіграв у складі команди Золотий резерв.

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