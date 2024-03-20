"Мілевський – п'яниця": Сабо закликав перестати ставити у приклад екс-форварда Динамо
Колишній тренер Динамо і збірної України Йожеф Сабо переконаний, що горезвісному Артему Мілевському приділяють занадто багато уваги.
"Ось зараз про Мілевського щодня пишуть. Він же п'яниця! Навіщо про нього стільки писати? Таку людину не можна ставити в приклад дітям.
"Нах*я мені потрібен Тимощук? Нехай його засудять до смертної кари": Алієв жорстко відреагував на питання про манкурта
Так, Мілевський був хорошим футболістом, але пішов іншим шляхом. Вилікувався від алкоголізму – молодець. Але не варто про нього писати постійно, є більш гідні люди, які заслуговують на увагу", – сказав Сабо у коментарі Sport-Express.
Нагадаємо, після завершення кар'єри футболіста Артем на певний час зник з медійного простору, а коли з'явився знову – вразив всіх своєю формою. Лише завдяки спільним зусиллям екс-зірку вдалось покласти у клініку і змусити пройти реабілітацію. Нещодавно він засвітився на матчі напівпрофесіональної ліги KSL, де зіграв у складі команди Золотий резерв.
Як Мілевський вбивав власну кар'єру – історія злету і падіння