Милан приехал в Удине, имея за плечами три победы подряд. Фриульцы о таком даже не мечтают, ведь за последние два месяца только однажды смогли набрать три очка в поединке Серии А. Неудивительно, что "зебры" балансируют рядом с зоной вылета, расстояние от которой составляло лишь один зачетный пункт.

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Стефано Пиоли мечтал о своей 100-й победе во главе Милана и выпустил тот же состав, который неделю назад разобрался с Ромой. Нельзя сказать, что сегодня "россонери" начали мощно, но спокойно контролировали ситуацию и регулярно создавали моменты. Их адресатом преимущественно был Жиру. На 16-й минуте Оливье бил с острого угла после передачи Леау. Кипер Удинезе сумел перевести на угловой. Следом в роли ассистента был Тео, но на этот раз Жиру пробил неудачно.

Поскольку у лидера атак удар не пошел, гости попробовали другие варианты. Леау брал инициативу на себя, но самым близким к удару был после навеса от Адли. Пулишич, казалось, заработал пенальти. Лукка ударил американца локтем, чего, по мнению рефери, было мало для наказания. И почти сразу Милан забил с игры. Тео прорвался в чужую штрафную и прострелил. Жиру показал, что идет на мяч, но не стал даже касаться. Поэтому Лофтус-Чик получил достаточно времени и пространства выполнить все технично. Англичанин отправил мяч под штангу ворот – 0:1.

Развить успех "россонери" не успели. Игру пришлось остановить из-за произвола фанов Удинезе, оскорблявших Меньяна. Голкипер Милана сначала просил арбитра уладить ситуацию, а затем демонстративно ушел с поля. Майк не хотел возвращаться, но команда убедила играть дальше. После 10-минутной задержки матч был возобновлен. В итоге пауза помогла хозяевам. Подопечные Пиоли потеряли концентрацию и мгновенно получили наказание. В опорной зоне никто не остановил Самарджича, который роскошным ударом в ближний угол сравнял счет. У Меньяна не было шансов спасти.

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От превосходства Милана не осталось и следа. Игра пошла по встречным курсам, хотя и без особого обострения. На старте второго тайма провалилась защита "россонери". Фриульцы уже бежали в контратаку три против одного, но Габбия как-то сумел идеально сыграть в подкате. Так удалось не спасти, а просто отсрочить неминуемое. Рейндерс и Тео устроили некий цирк. Товен легко их обыграл, вошел в штрафную и с острого угла прошил Меньяна. Немного похоже на гол Гризманна в ворота Лунина.

Милан пошел спасаться, обнажая все больше свободных зон сзади. Качественно зажать соперника не удавалось, Удинезе регулярно убегал в острые контратаки. Одну из них прервал Меньян, выбежав за пределы штрафной и сыграв головой. Другую – сорвал Габбия, во второй раз выполнив элитный подкат. Удинезе обнаглел настолько, что дал фавориту мастер-класс по игре первым номером.

Под шквалом атак соперника Милан выстоял, больше не пропустив. Ближе к концу матча гости перешли к более активным действиям рядом с чужими воротами. Отыгрались на 83-й минуте. Оливье Жиру мощно зарядил в перекладину, от которой мяч отскочил в поле. К счастью для Милана, на траектории оказался Лука Йович. Серб добил в пустые ворота, закрепив статус "джокера". За последние семь недель в активе форварда уже 6 голов и один ассист, хотя он преимущественно выходит на замену, а три матча за этот период вообще просидел в запасе.

Времени оставалось достаточно, чтобы кто-нибудь вырвал победу. Похоже, Милан хотел больше. Вновь тандем Жиру-Йович был в центре внимания, на этот раз выжав лишь угловой. Но он стал ключевым. После подачи от Флоренци Оливье сбросил на угол вратарской, где никто не следил за Окафором. Швейцарец мощно добил мяч в сетку – 2:3. Милан победил четвертый раз подряд, но до сих пор остается третьим. Стефано Пиоли одержал 100-ю победу с "россонери" в Серии А. Удинезе продолжает балансировать над зоной вылета.

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