Паулу Фонсека работал в столице Италии два сезона. За это время Рома занимала пятое и седьмое места в Серии А, доходила до 1/8 и полуфинала Лиги Европы, где вылетала от Севилии и Манчестер Юнайтед соответственно. Вполне приличные результаты, но руководство хотело большего. Для этого пригласили, казалось, соответствующего тренера – Жозе Моуринью.

Футбол 24 совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает, как португалец безрезультатно пытался вывести "джалоросси" в Лигу чемпионов. Именно такую задачу ставили владельцы римского клуба, запуская этот амбициозный проект. Терпения хватило на два с половиной сезона.

Моуринью официально покинул Рому

Первый комментарий Моуринью в статусе главного тренера "волков" был таким: "После встреч с владельцами и гендиректором Ромы, я сразу понял полноту амбиций этого клуба. Это те же амбиции и стремления, которые всегда мотивировали меня, и вместе мы хотим построить успешный проект в ближайшие годы". Красивые слова, не правда ли? Только никто почему-то не додумался заглянуть за ширму этой красивой риторики.

Возможно, Жозе получил не все, чего хотел, но точно больше, гораздо больше, чем могли позволить себе предыдущие наставники Ромы. И здесь уже скрывается первый нюанс. С более скромными ресурсами другие специалисты смогли продемонстрировать лучшие результаты. Моуринью провел во главе столичной команды 138 матчей. В среднем римляне под его руководством набирали 1,70 очка. А это уже худший результат за более чем десять лет.

Что получила Рома

Конечно, плохим было не все. Иначе "Особенного" так долго не держали бы. Даже сейчас многие болельщики Ромы остались на стороне тренера. Мол, у Моуринью просто не было условий, чтобы реализовать все замыслы. Слишком много травм, сложный календарь, отсутствие возможности активно работать на трансферном рынке – только вершина списка с оправданиями.

Фанов можно понять. Это не та когорта людей, которая мыслит критично или хотя бы рационально, когда речь идет об их любимом клубе. Для тифози Ромы – португалец действительно сделал очень много. Правда, все это преимущественно об эмоциях. Благодаря Моуринью "джалоросси" перестали быть провинциальным клубом. К ним снова было приковано столько внимания, как в лучшие времена. И почти никого не волновало, что добиться этого удалось совсем не благодаря результатам на футбольном поле.

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Болельщики радовались, что к ним снова едут звездные игроки. Бренд Моуринью здесь действительно был ключевым. Гораздо легче убедить потенциального новичка, если твою команду тренирует двукратный победитель Лиги чемпионов и вообще – один из лучших тренеров в истории футбола. В такие моменты почти никто не задумывается, что все достижения остались в прошлом, а сейчас "Особенный" держится исключительно на имидже и прежних заслугах. Так на Стадио Олимпико появились Тамми Абрахам, Ромелу Лукаку, чемпионы мира Пауло Дибала и Леандро Паредес, Джинни Вейналдум и многие другие. Для нынешней Серии А – это очень громкие имена.

Главным достижением Моуринью в Риме стал трофей. Конечно, не стоит переоценивать победу в Лиге конференций, но для "джалоросси" это действительно незаурядное событие. Эта команда за последние 14 лет вообще ничего не выигрывала (в 2008-м был Кубок Италии), а предыдущий успех в еврокубках датирован вообще 1961-м. Фигура тренера мгновенно прибавила вес. Жозе стал первым и пока единственным тренером, выигравшим все три клубных турнира Европы. Он даже сделал себе татуировку с этими кубками.

Почему прощание было неизбежным

Победа в Лиге конференций оказала Роме "медвежью услугу". Это один из главных козырей, позволявший Моуринью так долго сохранять работу. На самом же деле этим титулом не следует так гордиться. ЛК – это еврокубок третьего ранга, где уровень команд довольно низок. Уж точно не такой, чтобы соответствовать амбициям клуба с целью попадания в групповой этап Лиги чемпионов. К слову, Винченцо Итальяно тоже добрался до финала ЛК, но Фиорентине это обошлось в разы дешевле.

Конечно, у Ромы еще был финал Лиги Европы. Да, там команда шла по слабой части сетки, но соперники все равно были достойными. Впрочем, ради этого успеха наставник Ромы полностью пожертвовал внутренними турнирами. Моуринью не строил систему, сосредоточившись на стратегии игры на вылет. При этом, следует признать, до сих пор остается сильным специалистом.

Жозе вполне мог сделать такой выбор осознанно, ведь он получал аргументы против критики. Правда, для клуба это проигрышная стратегия. Проект Ромы нуждался в Лиге чемпионов, точнее в ее призовых, как в воздухе. Даже один групповой этап мог бы перекрыть все, что принесли успехи португальца во второстепенных еврокубках. А финансы нужны, чтобы удовлетворять прихоти "Особенного". Клуб устроил мощную первую трансферную кампанию (израсходовали более 100 миллионов), а дальше нужно было зарабатывать. С этим возникли проблемы, хотя португалец любил подчеркивать, что благодаря ему в Рому пришли спонсоры.

Учитывая все ограничения финансовых рычагов, менеджеры сделали для Моуринью очень много. Большинство звезд подписали в аренду или свободными агентами, но деньги на зарплату нужно было найти. Успехи Дибалы и Лукаку – это хорошо, но беспросветные резервисты (как вот Ауар, Санчеш или Ндика) тоже получают много. По расходам на зарплату Рома – третья в Серии А. Вот где уровень Лиги чемпионов! Только "джалоросси" там не играют. Зато играют Милан и Лацио, которые платят своим игрокам меньше на 30 и 40 миллионов соответственно.

Мы не зря упомянули именно этих конкурентов. Сравнение с ними – показательное. Моуринью за шесть матчей против Стефано Пиоли не смог выиграть ни одного. За шесть римских дерби Жозе потерпел четыре поражения, а выиграл лишь раз. И это тренер, зарабатывающий, как наставники Милана и Лацио суммарно. 7 миллионов в год – самая высокая зарплата в Серии А. Такой же уровень доходов у Макса Аллегри, но Юве реально борется за чемпионство, а не болтается на 9 месте.

Неудачи против упомянутых Милана и Лацио не случайны. С Моуринью Рома в принципе катастрофически играла против грандов. За 28 матчей против пяти сильнейших команд Италии (кроме уже упомянутых, это Интер, Ювентус и Наполи) в активе Жозе всего три победы. У того же Лацио больше только над Ромой. И это тоже проблема. Уже бывший наставник "волков" был беспомощным в главном противостоянии команды. К примеру, Маурицио Сарри был бы не прочь вылететь из Кубка Италии, но только не от Ромы. "Меньше всего меня волновала задача пройти дальше. Однако в такой команде вам важно выиграть дерби для своих болельщиков", – объяснял Сарри после победы Лацио неделю назад.

Как тут не вспомнить проделку фанов "орлов" вскоре после назначения тренеров. Моуринью прибыл в Рим ярко, даже эпатажно. На стене одной из улиц оперативно появился мурал, где он управлял Веспой (модель скутера, очень популярная в Италии – прим.). Очень быстро лациале его "дорисовали". В углу появился Сарри, хатмивший Моуринью клубком дыма своих любимых сигарет. Тогда никто и представить не мог, что это "пророчество" имеет шансы сбыться.

Наследие "Особенного"

Терпение руководства Ромы окончательно лопнуло 16 января. Моуринью отправили в отставку спустя два дня после поражения от Милана. Символично, что последний матч во главе команды он провел на трибунах. Нытье и ссоры с арбитрами стали одним из символов его второго прихода в Серию А. А все началось еще на первом сборе, где Жозе удалили в спарринге с Бетисом. Дальше это случалось систематически. В частности, на Сан-Сиро он пропустил четыре из девяти матчей, поскольку был дисквалифицирован.

Уверены, болельщики Ромы сохранят другие воспоминания о периоде Жозе. Со временем причины увольнения сотрутся из памяти. Остаются трофей и чувство собственного достоинства, которое Моуринью сумел расшевелить. Да, этот тренер не построил фундамент для крепкого спортивного проекта, но он напомнил "джалоросси", что у них – большой клуб. Так что от преемника португальца потребуют очень много.

Теперь главное найти нужного специалиста. Сомнительно, что это Даниэле Де Росси, которого уже назначили. Похоже, легенду позвали, чтобы приглушить гнев тифози, не имея планов по достойной замене. Многим решение руководства не понравилось. Да и текст новости об увольнении свидетельствует, что к такому не готовились: "Мы благодарим Жозе от имени всех нас в Роме за страсть и преданность, которую он продемонстрировал с момента своего прихода к "джалоросси". У нас всегда будут прекрасные воспоминания о работе под его руководством, но мы считаем, что в интересах клуба необходимы немедленные перемены".

Лично для португальца это тоже трагедия. Он не планировал, а главное, не хотел уходить. Огромная сумма компенсации совсем не утешает. Если бы Жозе действительно жаждал еще больше денег, то летом не отказался бы от переезда в Саудовскую Аравию. Напротив, Моуринью открыто заявил о желании подписать новый контракт с "волками". Очень стремился добиться успеха с Ромой. Проблема в том, что он не знал, как это сделать. Трагедия – что не понимал этого.