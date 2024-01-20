Встреча в 21 туре чемпионата Италии между Миланом и Удинезе пришлось останавливать из-за болельщиков

На 32-й минуте арбитру матча пришлось прервать матч между командами из-за расизма.

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Голкипер Милана Майк Меньян еще на 25 минуте первого тайма сигнализировал судье о расистских выкриках в его адрес от болельщиков Удинезе. Не дождавшись действий со стороны арбитров, француз решил покинуть поле и игру остановили. Матч продолжился через 10 минут.

Майк Меньян присоединился к Милану после триумфа с Лиллем в Лиге 1 в 2021 году. В составе "россонерри" француз выигрывал титул чемпиона Италии.

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