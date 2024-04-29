Кьяер прощается с Миланом, сообщил агент футболиста в интервью Bold. У 35-летнего защитника летом истекает контракт, а клуб не планирует его продлевать.

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Симон перешел в Милан четыре года назад и стал чемпионом Италии. В этом сезоне он много пропустил из-за травм и проигранной конкуренции.

Впрочем, Кьяер не собирается завершать карьеру. Защитник начнет поиски нового клуба после Евро-2024, куда повезет сборную Дании в роли капитана.

Кьяер ранее выступал за Вольфсбург, Лилль, Фенербахче и Севилью. На Евро-2020 получил респект, когда образцово повел себя во время сердечного приступа у Эриксена.