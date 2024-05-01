"Бавария начала очень хорошо и могла повести в счете уже с первой минуты. Затем мы перестали придерживаться нашего плана на игру. Пропустили гол, и ситуация усложнилась.

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Во втором тайме стало лучше, мы проявили больше решительности. Мы вели со счетом 2:1 и все равно имели много моментов – нужно было забивать третий гол. Странное ощущение. Они превратили два момента в два гола.

Теперь ситуация понятна. Победа в Мадриде и выход на Уэмбли. Для меня это противостояние еще с шансами 50 на 50. Посмотрим, что будет дальше", – цитирует Тухеля официальный сайт УЕФА.

Напомним, ответный матч с Реалом состоится через неделю, 8 мая, в 22:00 в Мадриде.

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