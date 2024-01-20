Посреди недели Рома испытала мощные пертурбации. Жозе Моуринью не ожидал, что его отправят в отставку, но руководство решили, что пришло время. Это достаточно импульсивное решение. Качественной замены здесь и сейчас у римлян не было. Они решили сыграть стратегически. Чтобы хоть немного унять гнев болельщиков, поддерживавших португальца, пригласили легенду клуба.

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Даниэле Де Росси не может похвастаться большим тренерским опытом. Самостоятельно он работал только со СПАЛом. Этот период оказался провальным – за 17 матчей команда итальянца одержала три победы, проиграв восемь раз. В Рому Де Росси пришел вовремя. По крайней мере, для дебюта соперник был идеальным. Верона не побеждала "волков" в гостях более полувека. Да и сейчас между соперниками огромная разница в силе и классе.

Новый тренер сразу начал перестройку. Сегодня Рома играла по схеме с четырьмя защитниками (Моринью предпочитал формации с тремя центрбеками). От таких изменений больше всего выиграл Стефан Эль-Шаарави, снова ставший левым вингером. На мгновение показалось, что он вернулся в праймовые времена, когда еще выступал за Милан. За половину первого тайма "Фараон" организовал хозяевам комфортное преимущество, ассистировав Лукаку и Пеллегрини.

Рома доминировала и должна была делать счет разгромным. Однако Карсдорп, уже находясь перед воротами, вместо удара решил откатить назад на Лукаку, попытку которого успели заблокировать. Надежды на пенальти разбил VAR. После перерыва технологии вторично сыграли против Ромы, заметив игру рукой от Льоренте. Наказание уже в ворота гостей. Впрочем, Джурич не попал в ворота. Верона второй раз за три матча не использует удар с 11 метров. Против Интера Анри не спас ничью.

В конце концов без гола "мастифы" не остались. Фолоруншо решился на удар издалека. Крученный удар сбил Руя Патрисиу с толку. Португальский кипер дернулся в один угол, а мяч улетел немного в другой. Довольно грубая ошибка, которую такие опытные игроки допускать не должны. Так возникли условия для концовки с интригой, но команды ничего по-настоящему острого так и не создали. Рома прервала серию без побед и поднялась на девятое место, Верона осталась в зоне вылета.

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