Серия А, 29 тур

Монца – Кальяри – 1:0

Гол: Мальдини, 42

Удинезе – Торино – 0:2

Голы: Сапата, 10 Влашич, 53

Торино и Монца идут рядом в турнирной таблице, а в следующем туре сыграют между собой. Сегодня они заочно определяли, каким будет положение перед этим матчем. Туринцы на выезде без особых проблем обыграли Удинезе. Дуван Сапата уже на 10-й минуте открыл счет, а на старте второго тайма он же ассистировал Влашичу. Колумбиец седьмой сезон подряд забивает по меньшей мере 10 голов в Серии А. Таким же может похвастаться лишь Чиро Иммобиле.

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Монца выиграла четыре из последних пяти матчей, проиграв за это время лишь Роме. Сегодня подопечные Рафаэле Палладино не дали Кальяри нанести ни одного удара в створ собственных ворот. Правда, сами в атаке также не впечатляли. Однако у Монцы есть Даниэль Мальдини. Сын легенды Милана не зря сменил команду зимой. Три гола плюс ассист за последние пять матчей – это уже рекорд результативности Даниэля на взрослом уровне. Сегодня Мальдини забил необычайно красивый гол ударом со штрафного.

Монца, набрав 42 очка, поднялась на 9-е место турнирной таблицы, у Торино на один зачетный пункт меньше. Удинезе остался тринадцатым (27 очков), а Кальяри – пятнадцатым (26).