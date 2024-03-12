УЕФА находится в стороне и ждет, чтобы понять, подтвердятся ли обвинения, выдвинутые в адрес Милана. Клуб находится под следствием из-за смены владельца – местная полиция полагает, что передача акций "россонери" от Elliott Management к RedBird так и не состоялась.

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Как информирует Gazzetta dello Sport, Милан могут оштрафовать вычетом очков в чемпионате Италии, а также исключить из еврокубков. Такое же наказание грозит Лиллю, если будет доказано, что у обоих клубов до сих пор один владелец. Что интересно, в сезоне 2020/21 Милан и Лилль встречались в рамках Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что клуб полностью сотрудничает со следствием.

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