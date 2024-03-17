У матчі 29-го туру чемпіонату Італії Верона на своєму полі поступилась Мілану (1:3). Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

Мілан у матчі з Вероною мав розкішну можливість скористатись осічкою Ювентуса з Дженоа (0:0) і обійти туринців, потіснивши їх з другої сходинки. Суперник був для цього більш ніж ідеальний.

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Вже на початку зустрічі Томорі після розіграшу штрафного пробивав з близької відстані, але спрямував сферу повз праву стійку. В середині тайму Пулішіч прорвався правим флангом і з лінії штрафного потужним ударом струсонув поперечину, м'яч вилетів у поле і веронцям пощастило, що нікого не виявилось на підбиранні.

Нослін огризнувся індивідуальним проходом і закрутом під дальню стійку – Меньян контролював, але вирішив стрибнути і переконатись, що круглий пройде повз каркас воріт. Вероні вдалось перегрупуватись, відсунути гру від свого штрафного і все частіше загрожувати супернику – перевага Мілана поступово розвіялась.

На 34-й хвилині Леау пройшов лівим флангом і перспективно прострілював – захисник постелився і вибив на кутовий. За мить вже Окафор бив з іншого боку, але не влучив у площину воріт. Згодом Ернандес підхопив сферу в центрі поля і "россонері" втікали в атаку 4 проти 2. Але пас Тео на Леау виявився настільки кепським, що епізод просто не мав права завершитись голом.

На 44-й Ернандес реабілітував за всі змарновані моменти: набравши крейсерську швидкість француз не дозволив м'ячу вийти за лінію поля, буквально продавив трьох захисників поспіль і з гострого кута загнав м'яч у сітку.

Одразу по перерві відзначився Пулішіч і, здавалось, що гру зроблено. Але всюдисущий Нослінг божевільним ударом з-за меж штрафного відновив інтригу в матчі. На 70-й хвилині Леау зробив все, аби вийти сам на сам, а коли опинився перед голкіпером, дивом не влучив у ворота.

За 10 хвилин до завершення матчу Чуквуезе, який вийшов на заміну, збільшив перевагу Мілана, забивши дебютний гол у Серії А (і третій у поточному сезоні). А гол видався на славу: після навісу з кутового, захисники винесли м'яч подалі, Самюель підхопив його за межами штрафного і завдав потужного влучного удару.

Перемога принесла Мілану 62 очки і підняла на другу сходинку турнірної таблиці Серії А, Верона з 26-ма пунктами п'ятнадцята.

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