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Милан хочет подписать Себальоса – хавбек сохранит шансы на возвращение в Реал

17:05 7 Читати українською
Милан хочет подписать Себальоса – хавбек сохранит шансы на возвращение в Реал
Дани Себальос / ФК Реал Мадрид

Полузащитник Реала Дани Себальос может продолжить карьеру в Италии. В услугах хавбека заинтересован Милан.

Милан настроен усилиться хавбеком Реала Дани Себальосом. "Россонери" планируют арендовать испанца на 2 года с правом первоочередного выкупа за 35 млн евро. Ожидается, что такая аренда обойдется Милану в 5-8 млн евро, сообщает Sport Mediaset.

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Реал оставит за собой право обратного выкупа 22-летнего Себальоса за 40 млн евро. Наставник мадридцев Зинедин Зидан не видит хавбека в своей команде, а потому для испанца такой вариант выглядит вполне приемлемым – у него будет 2 года, чтобы доказать Реалу свою необходимость и в то же время, хоть и покинет Мадрид вопреки своему желанию, но будет иметь шанс на возвращение .

Сейчас стороны продолжают переговоры об условиях перехода. Сам хавбек находится на Евро-2019 U-21 в составе сборной Испании. Сегодня в финале турнира Себальос и компания сыграют против Германии.

Отметим, что в сезоне 2018/19 полузащитник провел 23 матча в Ла Лиге, в которых забил 3 мяча. Действующий контракт хавбека с Реалом истекает летом 2023 года.

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