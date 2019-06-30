Зидан раздражает руководство Реала кадровой политикой – Лунин как одна из причин ускоренной отставки

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан находится в напряженных отношениях с руководством клуба из-за неоднозначных кадровых решений.

Зидан имеет полный кредит доверия со стороны Флорентино Переса, однако трансферная политика французского специалиста рискует ускорить его увольнение в будущем, информирует Mundo Deportivo.

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Президент королевского клуба считает, что Реалу не нужно было покупать Ферлана Мэнди при наличии собственного перспективного кантерано Серхио Регилона. Кроме этого, Пересу не нравится, что Зидан игнорирует Дани Себальоса, который феноменально выступает на Евро-2019, и Хамеса Родригеса.

Трансфер Поля Погба также создает серьезное напряжение между обоими. Перес не собирается платить МЮ 150 млн евро за француза, тогда как Зидан называет его ключевым футболистом в своем проекте.

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До сих пор остается нерешенным и вратарский вопрос из-за принципиальной позиции Зидана. Если Перес хочет видеть вторым номером Андрея Лунина, то наставник команды отдает предпочтение своему сыну Люке.

Отмечается, что кадровые решения тренера, который выиграл с Реалом три Лиги чемпионов, могут сыграть против него. Перес пока терпит все прихоти француза, но в случае неудовлетворительных результатов команды может уволить его значительно быстрее

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