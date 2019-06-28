Себальос уговаривает Реал не продавать его – у Зидана другое мнение

Полузащитник Реала Дани Себальос не хочет покидать Сантьяго Бернабеу.

"Я не хочу, чтобы клуб продавал меня. Я хочу получать удовольствие и чувствовать себя нужным, где бы я не был.

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Чувствую, что следующий сезон будет моим лучшим", – цитирует Себальйоса AS.

22-летний хавбек не входит в планы Зидана и клуб стремится продать испанца, чтобы частично покрыть финансовые расходы на своих звездных новичков. В услугах Дани заинтересованы Милан и Тоттенхэм.

В прошлом сезоне Ла Лиги Себальйос провел 23 матча, в которых отметился тремя голами.

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