Виталий Миколенко свой традиционный выход в основе отметил забитым голом. Матч, как и онлайн-трансляция Эвертон – Брайтон на "Футбол 24", стартовал в 17:00. Адингра под жестким давлением украинского защитника пробивал головой – мимо ворот. А уже через какую-то минуту Миколенко неожиданно ворвался во вратарскую под прострел Макнила. Первый удар экс-динамовца левой вытащил голкипер, а добиванию с нерабочей правой добавил убийственной силы рикошет от колена Данка. Уж настолько заряженным на гол Виталия в Премьер-лиге очень редко увидишь!

Миколенко забил за Эвертон дебютный гол в сезоне – видео результативного удара украинца

Vitaliy Mykolenko has scored his second goal for Everton, and his first at Goodison Park.



Puts his side ahead. pic.twitter.com/7FSB1No1rf — Statman Dave (@StatmanDave) November 4, 2023

Капитан гостей едва не исправился менее чем через 10 минут. Гросс подал угловой, Данк ввалил, как положено. Однако VAR отменил из-за офсайда. Когда Миколенко не успевает за рывками Адингры, страхует Макнил. Выходы Пикфорда сегодня – также очень в тему. Сначала остановил попытку Митомы забить с нулевого угла, затем выбежал чуть ли не до центра поля, как прирожденный либеро. Просто уничтожает Эвертон атаку хваленого Брайтона, который переживает немаленький кризис идей. Всего 3 удара на 0,18 xG при 83% владения! Миколенко – игрок первого тайма по всем версиям.

Удар Данка со штрафного после перерыва стал первым за 27 минут в сторону ворот "ирисок". Пикфорд эффектно потащил. Строго и строго. На отбой. Преимущество Брайтона в контроле держится на заоблачном уровне 82%. И вновь ничего в плане моментов или даже подходов. Только Митома на 67 минуте на ровном месте уничтожил Янга скоростным дриблингом, но Гройс с нескольких метров дал выше. А вот это уже было больно. Адингра пробросил мимо Миколенко, с удивительной легкостью объехав украинца, однако дальше не хватило поля – легкий для Пикфорда прострел.

Довбик и Цыганков разорвали участника Суперкубка Испании – Артем оформил 1+2, Виктор забил победный ценой в лидерство

Несколько динамичных контратак Эвертона. Макнил минимально промахивается. Брайтон вынужден раскрываться, предоставляя хозяевам такой комфортный простор. И все-таки Митома сделал гол из ничего. Принял диагональ на родном левом фланге, расшатал Харрисона и от ноги Янга выдал результативный бильярд без шансов для Пикфорда. Нашествие команды Дайча, каким-то чудом не заносят ливерпульцы в ворота. Первые замены Эвертона – аж на 90 минуте. В конце концов, второго в рамках АПЛ гола Миколенко (столько же имеет Мудрик!) не хватило для победы. Эвертон остается на 15 позиции, набирая 11 баллов. Брайтон опережает "ирисок" на 7 очков и возвращает себе 6 место.

Манчестер Сити разгромил Борнмут – Забарный сдержал Холанда, у Гвардиолы появляется новый Месси с 4 ассистами