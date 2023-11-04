Віталій Миколенко свій традиційний вихід в основі відзначив забитим голом. Матч, як і онлайн-трансляція Евертон – Брайтон на "Футбол 24", стартував о 17:00. Адінгра під жорстким тиском українського захисника пробивав головою – повз ворота. А вже через якусь хвилину Миколенко несподівано увірвався у воротарський під простріл Макніла. Перший удар екс-динамівця лівою витягнув голкіпер, а добиванню з неробочої правої додав вбивчої сили рикошет від коліна Данка. Аж настільки зарядженим на гол Віталія в Прем'єр-лізі дуже рідко побачиш!

Миколенко забив за Евертон дебютний гол у сезоні – відео результативного удару українця

Vitaliy Mykolenko has scored his second goal for Everton, and his first at Goodison Park.



Puts his side ahead. pic.twitter.com/7FSB1No1rf — Statman Dave (@StatmanDave) November 4, 2023

Капітан гостей ледь не виправився менш ніж через 10 хвилин. Гросс подав кутовий, Данк ввалив, як має бути. Однак VAR скасував через офсайд. Коли Миколенко не встигає за ривками Адінгри, страхує Макніл. Виходи Пікфорда сьогодні – також дуже в тему. Спершу зупинив спробу Мітоми забити з нульового кута, потім вибіг ледь не до центра поля, наче природжений ліберо. Просто знищує Евертон атаку хваленого Брайтона, який переживає чималеньку кризу ідей. Лише 3 удари на 0,18 xG при 83% володіння! Миколенко – гравець першого тайму за всіма версіями.

Удар Данка зі штрафного після перерви став першим за 27 хвилин у бік воріт "ірисок". Пікфорд ефектно потягнув. Суворо і строго. На відбій. Перевага Брайтона в контролі тримається на захмарнову рівні 82%. І знову нічого у плані моментів чи навіть підходів. Тільки Мітома на 67 хвилині на рівному місці знищив Янга швидкісним дриблінгом, але Гройс з кількох метрів дав вище. А оце вже було боляче. Адінгра прокинув повз Миколенка, з дивовижною легкістю об'їхавши українця, проте далі не вистачило поля – легкий для Пікфорда простріл.

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Кілька динамічних контратак Евертона. Макніл мінімально хибить. Брайтон змушений розкриватися, надаючи господарям такий комфортний простір. І все-таки Мітома зробив гол з нічого. Прийняв діагональ на рідному лівому фланзі, розхитав Харрісона і від ноги Янга видав результативний більярд без шансів для Пікфорда. Навала команди Дайча, якимсь дивом не заносять ліверпульці у ворота. Перші заміни Евертона – аж на 90 хвилині. Зрештою, другого в рамках АПЛ гола Миколенка (стільки ж має Мудрик!) не вистачило для перемоги. Евертон залишається на 15 позиції, набираючи 11 бал. Брайтон випереджає "ірисок" на 7 очок і повертає собі 6 місце.

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