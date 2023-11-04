Манчестер Сити разгромил Борнмут – Забарный держал Холанда, у Гвардиолы появляется новый Месси с 4 ассистами
"Горожане" легко разбили Борнмут (6:1) в рамках 11 тура АПЛ. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".
Борнмут в прошлом туре одержал сверхважную победу над Бернли с учетом борьбы за выживание. Выезд в гости к Манчестер Сити не обещал ничего хорошего. "Горожане" разнесли одного из аутсайдеров.
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Картина матча эпизодами напоминала гандбол. Манчестер Сити всем составом расположился по периметру чужой штрафной и гонял мяч в попытках прорвать оборону из десяти человек.
С предсказуемыми перепасовками Борнмут кое-как справлялся, но сейчас у Гвардиолы есть двойник Месси, ломающий систему и соперников. Жереми Доку нестандартными решениями сделал три гола в первом тайме:
– первый: бельгиец ускорился, обыгрался с Родри и пробил в дальний угол.
– второй: Доку накрутил визави и выкатил под удар Силве.
– третий: Жереми пробил с линии штрафной, а мяч рикошетом от Аканджи залетел в ворота.
Во втором тайме Доку принял непосредственное участие и в четвертом голе, ассистировав Фодену (Фил в перерыве заменил ушедшего с поля без гола Холанда). А потом и в пятом – классный пас из глубины на Силву.
Илья Забарный вышел в стартовом составе Борнмута в пятерке защитников. Именно он чаще всего персонально держал Холанда. Украинец толкался, боролся, нарушал правила, но забить норвежцу не позволил, дважды заблокировав его удары.
Забарному было невероятно сложно, как и всем игрокам Борнмута. Илья неплохо читал замыслы оппонентов и подкатами останавливал прострелы Доку и Аке. С шестью пропущенными тяжело найти позитив, однако можно отметить, что украинец уверенно работал под давлением с мячом (98% точности пасов).
После перерыва Манчестер Сити ослабил давление, а Борнмут несколько раз выбежал в атаку. Соланке попал в каркас ворот и даже забил из офсайда, а Синистерра оформил гол престижа. В итоге – 6:1.
Манчестер Сити победил, набрал 27 очков и поднялся на вершину АПЛ. Борнмут с шестью баллами остался на 17 месте.