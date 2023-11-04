Жирона в ярком матче обыграла на выезде Осасуну в 11 туре Ла Лиги (4:2). Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Жирона подходила к игре в статусе одного из лидеров чемпионата. Команда Мичела уступала Реалу только по дополнительным показателям. В мидвике каталонцы провели очень сложный поединок в 1/64 Кубка, дожав скромный Сан-Роке на 90+8 минуте. Осасуна отдыхала посреди недели благодаря участию в Суперкубке Испании. Поэтому финалисты крайнего Копа дель Рей имели гораздо больше времени на подготовку. Артем Довбик снова попал в стартовый состав "бело-красных", тогда как Виктор Цыганков начинал игру на скамейке запасных. Мичел бережет экс-динамовца после травмы и будет постепенно подводить его к оптимальной форме.

Команды стартовали под обильным дождем. Янхель Эррера мог забивать уже на 8-й минуте, откровенно простив хозяев. Арнау классно подал на линию вратарской, а венесуэлец головой пробил над поперечиной. Очевидно, фанаты Жироны почувствовали флешбеки по мотивам матча с Реалом, когда южноамериканец не забил в похожей позиции.

Гассанига неуверенно сыграл на выходе, выбив мяч прямиком на Торро, однако хавбек Осасуни промахнулся с линии штрафной. Жирона вместо этого разорвала памплонцев в переходной фазе. Блинд нашел в центре поля Довбика, закрывшего мяч корпусом и обыгравшегося с Савио. Бразилец покатил украинцу на свободное пространство, а тот отпасовал на дальнюю стойку между ног защитнику – Мартину оставалось попасть в ворота.

Довбик организовал гол Жироны в матче с Осасуной – видео ассиста украинского форварда

Роскошная работа Довбика, который записывает в свой актив третью результативную передачу в сезоне. Наш форвард регулярно оттягивался на свою половину поля, предлагал себя, был активным и полезным в комбинационной игре гостей.

Осасуна неожиданно отыгралась в середине первого тайма. Арнау и Алейш получили передачу за спины, Янхель не успел подтраховать. Мой Гомес после едва заметного касания от Будимира выстрелил в ближний – Гассанига парировал перед собой, а тот же хорват оказался первым на добивании.

После забитого мяча Осасуна перехватила инициативу. Памплонцы больше контролировали мяч (52-48%), чаще пробивали по воротам (7-5) и даже могли выйти вперед еще до перерыва. Рубен Пенья, выиграв воздух, пробил выше с нескольких метров. Жирона подсела и почти ничего не создавала. У Довбика, в частности, свалился мяч после передачи Савио.

Хозяева вернулись из раздевалки еще более заряженными. Подопечные Аррасате давили гостей высоким прессингом. Мохика зарядил рядом с дальней штангой. Гассанига решил потрепать нервы своим партнерам, не зафиксировав сферу с первой попытки. В действиях каталонцев появилась нервозность. Осасуна активно использовала фланг Мохики, за которым не успевал Арнау. После подачи колумбийца Будимир оформил дубль ударом головой. 32-летний хорват забил свой 6-й гол в сезоне, обогнав Артема Довбика (5).

Коуту, вышедший на позиции Цыганкова, проигрывал борьбу Мохике. Однако Мичел не торопился с заменами. Виктор заменил бразильца на 70-й минуте, а уже через мгновение Жирона сравняла счет. Безудержный Довбик провел 6-й мяч в Ла Лиге! Артем в борьбе с капитаном Осасуны Давидом Гарсией головой замкнул подачу Мигеля на дальней штанге. Интересно, что Довбику понадобилось всего 11 матчей, чтобы превзойти достижение Артема Кравца, пять раз отмечавшегося в Примере.

Украинский концерт в Памплоне не завершился голом Довбика. Экс-форвард Днепра-1 помог отличиться Цыганкову. Артем протолкнул мяч на Витю, который все же пробил со второй попытки после курьезного первого касания. Фантастика! Осасуна посыпалась, а Жирона добила памплонцев голом Алейша. Цыганков выполнил предголевую на Порту, а тот нашел в штрафной капитана – 4:2. Жирона набрала 31 очко, опередив на три пункта Реал, который завтра будет принимать Райо в дерби.