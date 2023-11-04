Защитник Эвертона и сборной Украины Виталий Миколенко стал автором забитого мяча в матче 11-го тура АПЛ против Брайтона.

На 7-й минуте матча Эвертон – Брайтон Виталий Миколенко поразил ворота команды Роберто Де Дзерби. Украинец первым ударом попал в защитника, но мяч снова отскочил к нему.

Довбик и Цыганков разорвали участника Суперкубка Испании – Артем оформил 1+2, Виктор забил победный на лидерство

Со второй попытки у Миколенко все получилось гораздо лучше – после его удара с нерабочей правой мяч влетел в сетку ворот. Правда, помог рикошет.

Это первый гол Миколенко в сезоне 2023/24. До сих пор 24-летний защитник сборной Украины не отличался результативными действиями в текущей кампании. До этого свой единственный гол за Эвертон Миколенко забил еще в мае 2022 года в ворота Лестера.