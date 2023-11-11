Кристал Пэлас и Эвертон 11 ноября сыграли в 12-м туре АПЛ. Виталий Миколенко снова забил гол. Счет и обзор матча чемпионата Англии 2023/24 читайте на "Футбол 24".

Виталий Миколенко, который набрал солидную форму и в прошлом туре забил свой первый гол за Эвертона в сезоне 2023/24, традиционно вышел в стартовом составе. Матч, как и онлайн-трансляция Кристал Пэлас – Эвертон, стартовал в 17:00 по киевскому времени. На момент начала игры "ириски" находились на 16-й позиции Премьер-лиги, имея 11 очков. Кристал Пэлас шел 11-м – у команды Роя Ходжсона было 15 баллов.

Поединок начался с гола Виталия Миколенко! Уже на первой минуте украинец пробил по воротам. Удар был заблокирован, но атака Эвертона продолжилась. Подача Харрисона с правого фланга, Миколенко оказался на позиции центрфорварда и ударом головой открыл счет. Защитник сборной Украины отличился во втором матче подряд. После одного гола в 60-ти поединках за Эвертон Миколенко забил уже во втором туре подряд. Теперь в его активе 3 мяча за ливерпульскую команду.

Миколенко забил за Эвертон во втором матче подряд – видео гола украинца на первой минуте

Как оказалось, Миколенко еще и установил рекорд АПЛ сезона 2023/24. Забив на 54-й секунде, украинец стал автором самого быстрого гола в текущем чемпионате Англии.

Кристал Пэлас быстро отыгрался. Эзе убежал от Миколенко и упал в штрафной. Пенальти, который сам Эберечи Эзе с легкостью реализовал. 1:1 уже на 5-й минуте игры. Молниеносный старт. В середине тайма Эзе хотел заработать еще один пенальти – снова падение после контакта с Брентвейтом, который и привез 11-метровый на старте игры. На этот раз арбитр показал игроку Кристал Пэлас желтую за симуляцию.

Миколенко – безапелляционно лучший игрок Эвертона в стартовые 25 минут. Три выигранных единоборства из трех, только одна неточная передача из 9-ти, а единственная попытка дриблинга тоже была удачной. Очень радующий факт с учетом предстоящего матча сборной Украины против Италии.

*Статистика Виталия Миколенко после 25-ти минут

До перерыва счет не изменился. Да и реальных моментов после такого ураганного старта уже не было. Разве что уже в добавленное время Эдуар приложился из-за пределов штрафной – Пикфорд не дремал. 1:1 после первого тайма.

На старте второй половины Миколенко снова приобщился к голу Эвертона. Украинец еще раз подключился к атаке и заработал угловой, а после его подачи пробил с линии штрафной. Виталий классно приложился с лета, однако попал в штангу. На добивании первым был Дукуре, который снова вывел Эвертон вперед. Офсайда VAR не зафиксировал – Лерма был ближе к воротам, чем полузащитник Эвертона.

Как и в первом тайме, Кристал Пэлас мог быстро отыграться, однако на этот раз Пикфорд справился с ударом Эзе, который был лучшим в составе "орлов". Миколенко на кураже еще и едва автогол не оформил – Пикфорд среагировал и выбил мяч с линии ворот после неудачного действия украинца. Мог забивать и Лерма, который из-за пределов штрафной чуть не попал в ближний угол.

Подопечные Ходжсона таки отыгрались. На 74-й минуте Тарковски решил оставить мяч Пикфорду после скидки в штрафную. Одсон Эдуар намерение соперника разгадал, выскочив из-за его спины и сравняв счет. Офсайда не было – Эвертон снова не удержал преимущество.

Но на 86-й минуте команда Миколенко все-таки забила победный гол, хотя почти перестала ходить вперед. Классная атака "ирисок" завершилась точным ударом Идриссы Гуйе, который получил пас от Дукуре и поразил ближний угол. 2:3.

Уже в добавленное время Виталий Миколенко, который вновь выдал очень солидный матч, получил желтую карточку, несколько снизившую его оценку от статистических порталов. Эвертон удержал важную победу, набрал 14 очков и поднялся на 14 место АПЛ.

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