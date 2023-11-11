Крістал Пелас і Евертон 11 листопада зіграли в 12-му турі АПЛ. Віталій Миколенко знову забив гол. Рахунок і огляд матчу чемпіонату Англії 2023/24 читайте на "Футбол 24".

Віталій Миколенко, який набрав солідну форму і в минулому турі забив свій перший гол за Евертон у сезоні 2023/24, традиційно вийшов у стартовому складі. Матч, як і онлайн-трансляція Крістал Пелас – Евертон, стартував о 17:00 за київським часом. На момент початку гри "іриски" перебували на 16-й позиції Прем'єр-ліги, маючи 11 очок. Крістал Пелас йшов 11-м – у команди Роя Ходжсона було 15 балів.

Поєдинок розпочався з гола Віталія Миколенка! Вже на першій хвилині українець пробив по воротах. Удар заблокували, але атака Евертона продовжилася. Подача Харрісона з правого флангу, Миколенко опинився на позиції центрфорварда і ударом головою відкрив рахунок. Оборонець збірної України відзначився у другому матчі поспіль. Після одного гола у 60-ти поєдинках за Евертон Миколенко забив вже у другому турі поспіль. Тепер в його активі 3 м'ячі за ліверпульську команду.

Миколенко забив за Евертон у другому матчі поспіль – відео гола українця на першій хвилині

Як виявилося, Миколенко ще й встановив рекорд АПЛ сезону 2023/24. Забивши на 54-й секунді, українець став автором найшвидшого гола в поточному чемпіонаті Англії.

Крістал Пелас швидко відігрався. Езе втік від Миколенка і впав у штрафному майданчику. Пенальті, який сам Еберечі Езе з легкістю реалізував. 1:1 вже на 5-й хвилині гри. Блискавичний старт. В середині тайму Езе хотів заробити ще один пенальті – знову падіння після контакту з Брентвейтом, який і "привіз" 11-метровий на старті гри. Цього разу арбітр показав гравцю Крістал Пелас жовту за симуляцію.

Миколенко – безапеляційно найкращий гравець Евертона у стартові 25 хвилин. Три виграні єдиноборства з трьох, лише одна неточна передача з 9-ти, а єдина спроба дриблінгу теж була вдалою. Факт, який дуже тішить, з урахуванням майбутнього матчу збірної України проти Італії.

*Статистика Віталія Миколенка після 25-ти хвилин

До перерви рахунок не змінився. Та й реальних моментів після такого ураганного старту вже й не було. Хіба що вже в доданий час Едуар приклався з-за меж штрафного – Пікфорд не дрімав. 1:1 після першого тайму.

На старті другої половини Миколенко знову долучився до гола Евертона. Українець вкотре підключився до атаки і заробив кутовий, а після його подачі пробив з лінії штрафного. Віталій класно приклався з льоту, однак влучив у стійку. На добиванні першим був Дукуре, який знову вивів Евертон вперед. Офсайду VAR не зафіксував – Лерма був ближче до воріт, ніж півзахисник Евертона.

Як і в першому таймі, Крістал Пелас міг швидко відігратися, проте цього разу Пікфорд впорався з ударом Езе, який був найкращим у складі "орлів". Миколенко на куражі ще й ледь автогол не оформив – Пікфорд зреагував і вибив м'яч з лінії воріт після не надто вдалої дії українця. Міг забивати й Лерма, який з-за меж штрафного трохи не влучив у ближній кут.

Підопічні Ходжсона таки відігралися. На 74-й хвилині Тарковскі вирішив залишити м'яч Пікфорду після скидки у штрафний. Одсон Едуар намір суперника розгадав, вискочивши з-за його спини і зрівнявши рахунок. Офсайду не було – Евертон знову не втримав перевагу.

Але на 86-й хвилині команда Миколенка все ж забила переможний гол, хоча майже перестала ходити вперед. Класна атака "ірисок" завершилася влучним ударом Ідрісси Гуйє, який отримав пас від Дукуре і вразив ближній кут. 2:3 – Евертон втримав важливу перемогу, набрав 14 очок і піднявся на 14 місце АПЛ.

Вже у доданий час Віталій Миколенко, який знову видав дуже солідний матч, отримав жовту картку, яка дещо знизила його оцінку від статистичних порталів. Але це не завадило Віталію стати найкращим гравцем Евертона (Sofa Score – 7.5, WhoScored – 7.8).

Зінченко забив гол і провів суперматч, ставши найкращим – Арсенал переміг Бернлі й наздогнав Ман Сіті на вершині АПЛ