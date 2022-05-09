"Мій забитий м’яч – це неважливо. Важливо те, що ми набрали 3 очки. Гра була дуже важкою, але ми впорались та здобули перемогу. Це робить мене щасливим. Перемоги – це єдине, що має значення в решті матчів. Неважливо, проти кого ми гратимемо. Нам потрібні три очки в кожній грі, ми будемо налаштовуватися саме на такий результат.

Шедевр Миколенка у відеоогляді матчу Лестер – Евертон – 1:2

Коли я забив, всі прибігли до мене. Це мене потішило, такі речі додають неймовірної впевненості. Це чудове відчуття, і я дуже радий відсвяткувати цей момент з моїми партнерами. І вболівальники… Вау. Наші фанати неймовірні, і немає значення – матч домашній чи гостьовий. Хочу їм дуже сильно подякувати, обожнюю їх.

З кожною грою відчуваю все більшу впевненість. Головний тренер допомагає в цьому, особливо під час перерв між матчами, коли ми маємо можливість попрацювати на тренуваннях. Після розмов з ним я відчував, що моя впевненість стає дедалі більшою", – цитує Миколенка офіційний сайт Евертона.

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