Миколенко традиційно потрапив у стартовий склад. Войовничий початок від українця на чужій половині, свого здавати він не збирається у силовій боротьбі. Загралися "іриски" на чужій половині, Іхеаначо класно вивів Даку на вбивчу позицію, але Міна ефектним підкатом підстрахував осиротілі ворота після удару, який прошив голкіпера метрів з 10. Ще один пас за спини легко пропускає захист. Пікфорд витягнув удар Іхеаначо, а судді зафіксували сумнівний офсайд. Івобі навішує з правого флангу, Миколенко приймає снаряд на периметрі та могутнім ударом з льоту розстрілює Шмайхеля!

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Божевільний обмін моментами. Дукуре прошив Шмайхеля, але після влучання у стійку данський голкіпер дивом встиг витягнути м'яч з лінії. А в наступній атаці Міна врізається в Коулмена, виводячи Даку в гольовий коридор, де воротар був безсилим. На 30 хвилині Рішарлісон пробивав після подачі Грея з кутового, Шмайхель відбив, але прямо на Холгейта. Другий гол захисника в Евертона сьогодні. До слова, Миколенко востаннє забивав 9 травня, майже рік тому. Тоді Динамо на виїзді розбило Колос (3:0).

На початку другої половини Миколенко пішов у не дуже виправданий дриблінг перед своїм штрафним. Суперники перехопили, Віталій спробував симулювати страшний фол (швидко здійнявся на ноги), Тілеманс дав вище воріт. Стабільно підходить Евертон до чужого штрафного, а ось далі починаються проблеми з рішеннями. Після однієї з традиційних обрізок партнерів Миколенко позбавив Лестер можливості провести контратаку, класно зігравши на випередження. І, схоже, навздогін ще й отримав по ногах.

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Дуже багато простору за спинами захисників господарів. Однак де б ще знайти людину, яка проштрикне пас у вільну зону на партнерів?! На 64 хвилині Миколенко попросив заміну. Все-таки дісталося Віталію. Барнс відкотив ближче до центру, Нампаліс Менді красиво викручував у дальню дев'ятку. Пікфорд знову і знову показує, що більше за всіх не хоче в Чемпіоншип. Кенні замінив захисника збірної України на 66 хвилині. Позитив у тому, що Миколенко ніби без особливих проблем дійшов до лави запасних своїми силами. Лише вдруге екс-динамівець не дограв матч за Евертон, в якому починав з перших хвилин (загалом таких поєдинків 9 в одній АПЛ, ще 3 в Кубку Англії).

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Після ідеального розіграшу Іхеаначо з Дакою Барнс розстрілював Пікфорда з межі воротарського. З величезними труднощами голкіпер збірної Англії перевів на кутовий. Далі Варді дозволили пробити без перешкод, тут уже не склалося з прицілом. Барнс викручував здалеку, знову воротар Евертона потягнув снаряд з нижнього кута. Гордон проліз і віддав з правого флангу в центр. Рішарлісону двох поспіль спроб забити з меж воротарського – мало. Барнс марнує третій супермомент. Цього разу після навісу з правого флангу мінімально схибив.

Евертон у традиційно героїчному стилі набирає 35 очок та покидає зону вильоту, опускаючи в Чемпіоншип Лідс – принаймні станом на цей момент. Команда Миколенка піднялася на 16 місце. У Лестера залишилося 42 бали, і це 14 рядок. Обидві команди змарнували по 2 супермоменти і награли на приблизно однакову кількість очікуваних голів. Справедливішим був би нічийний результат, та "іриски" вкотре на зубах витягують єдиний потрібний для виживання результат. Вдруге в сезоні Евертон зумів виграти двічі поспіль в АПЛ. Підопічним Лемпарда вдалося перервати жахливу виїзну серію без перемог, яка тривала... із серпня.

VITAL-iy Mykolenko v Leicester



66’ Mins (Injured )

1 Shot

1 Goal ️

100% Tackles Won ?

2 Clearances

2 Interceptions ‍♂️

3 Recoveries ?



What an important player the ’s become for Lampard’s side at both ends of the pitch!



Hope the injury isn’t serious pic.twitter.com/aXdFefNGfg — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) May 8, 2022

Ну, а Миколенко видав черговий солідний виступ. Так, не все ідеально, але із захисників Евертона хіба що Холгейт міг би конкурувати за впевненими якісними діями як біля своїх воріт, так і поблизу чужих. Віталій здійснив 1 відбір, по 2 перехоплення і виноси, тричі повертав контроль м'яча для команди. І забив. Такий важливий, хай і не переможний, гол, на який награв ще проти Челсі. Склалося враження, що саме після шедевру українця Евертон повірив, що може обіграти стабільного єврокубкового бійця, скориставшись втратами і втомою після четвергового вильоту Лестера на стадії півфіналу Ліги конференцій.

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