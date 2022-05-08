Миколенко традиционно попал в стартовый состав. Воинственное начало от украинца на чужой половине, своего сдавать он не собирается даже в силовой борьбе. Заигрались "ириски" на чужой половине, Ихеаначо классно вывел Даку на убийственную позицию, но Мина эффектным подкатом подстраховал осиротевшие ворота после удара, прошившего голкипера метров с 10. Еще один пас за спины легко пропускает защита. Пикфорд вытащил удар Ихеаначо, а судьи зафиксировали сомнительный офсайд. Ивоби навешивает с правого фланга, Миколенко принимает снаряд на периметре и мощнейшим ударом с лета расстреливает Шмайхеля!

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Безумный обмен моментами. Дукуре прошил Шмайхеля, но после попадания в штангу датский голкипер чудом успел вытащить мяч из линии. А в следующей атаке Мина врезается в Коулмэна, выводя Даку в голевой коридор. На 30-й минуте Ришарлисон пробивал после подачи Грея с углового, Шмайхель отбил, но прямо на Холгейта. Второй гол защитника у Эвертона сегодня. К слову, Миколенко последний раз забивал 9 мая, почти год назад. Тогда Динамо на выезде разбило Колос (3:0).

В начале второй половины Миколенко пошел в не очень оправданный дриблинг перед своей штрафной. Соперники перехватили, Виталий попытался симулировать страшный фол (быстро поднялся на ноги), Тилеманс дал выше ворот. Стабильно подходит Эвертон к чужой штрафной, а вот дальше начинаются проблемы с решениями. После одной из традиционных обрезок партнеров Миколенко лишил Лестера возможности провести контратаку, классно сыграв на опережение. И, похоже, получил по ногам.

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Очень много пространства за спинами защитников хозяев. Однако где бы еще найти человека, который проткнет пас в свободную зону на партнеров? На 64-й минуте Миколенко попросил замену. Все-таки досталось Виталию. Барнс откатил поближе к центру, Нампалис Менди красиво выкручивал в дальнюю девятку. Пикфорд снова и снова показывает, что больше всех не хочет в Чемпионшип. Кенни заменил защитника сборной Украины на 66-й минуте. Позитив в том, что Миколенко вроде без особых проблем дошел до скамейки запасных своими силами. Лишь второй раз экс-динамовец не доиграл матч за Эвертон, в котором начинал с первых минут (в общей сложности таких поединков 9 в одной АПЛ, еще 3 в Кубке Англии).

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После идеального розыгрыша Ихеаначо с Дакой Барнс расстреливал Пикфорда из границы вратарской. С огромным трудом голкипер сборной Англии перевел на угловой. Дальше Варди позволили пробить без помех, здесь уже не сложилось с прицелом. Барнс выкручивал издалека, снова вратарь Эвертона потянул снаряд из нижнего угла. Гордон пролез и отдал с правого фланга в центр. Ришарлисону двух подряд попыток забить из пределов вратарской – маловато будет. Барнс транжирит третий супермомент. На этот раз после навеса с правого фланга минимально промахнулся.

Эвертон в традиционно героическом стиле набирает 35 очков и покидает зону вылета, опуская в Чемпионшип Лидс – по крайней мере, по состоянию на данный момент. Команда Миколенко поднялась на 16-е место. У Лестера осталось 42 балла, и это 14 строчка. Обе команды упустили по 2 супермомента и наиграли на примерно одинаковое количество ожидаемых голов. Более справедливым был бы ничейный результат, но "ириски" в очередной раз на зубах вытягивают единственно нужный для выживания результат. Второй раз в сезоне Эвертон сумел выиграть дважды подряд у АПЛ. Подопечным Лэмпарда также удалось прервать ужасную выездную серию без побед, продолжавшуюся... с августа.

VITAL-iy Mykolenko v Leicester



66’ Mins (Injured )

1 Shot

1 Goal ️

100% Tackles Won ?

2 Clearances

2 Interceptions ‍♂️

3 Recoveries ?



What an important player the ’s become for Lampard’s side at both ends of the pitch!



Hope the injury isn’t serious pic.twitter.com/aXdFefNGfg — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) May 8, 2022

Ну, а Миколенко выдал очередное солидное выступление. Да, не все идеально, но из защитников Эвертона разве что Холгейт мог бы конкурировать по количеству уверенных и качественных действий как у своих ворот, так и вблизи чужих. Виталий совершил 1 отбор, по 2 перехвата и выноса, трижды возвращал контроль мяча для команды. И таки забил. Такой важный, пусть и не победный гол, на который наиграл еще против Челси. Сложилось впечатление, что именно после шедевра украинца Эвертон окончательно поверил, что может обыграть стабильного еврокубкового бойца, воспользовавшись потерями и усталостью после четвергового вылета Лестера на стадии полуфинала Лиги конференций.

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