Віталій Миколенко відкрив рахунок вже на 6-й хвилині. Українцю вдався чудовий удар з льоту після високої свічки Івобі. Відповідь Лестера була доволі швидкою і курйозною. Партнери Міна та Коулмен збилися у повітрі, подарувавши Патсону Даці легкий вихід віч-на-віч з Пікфордом – 1:1.

Миколенко забив супергол і травмувався у виїзному матчі АПЛ – українець та Пікфорд витягують Евертон з болота вильоту

Вирішальний м'яч записав на свій рахунок ще один захисник Евертона – Мейсон Холгейт. "Ірискам" двічі дозволили бити з близької відстані, і удар центрбека виявився результативним. По перерві Миколенко отримав травму, а Пікфорд видав ще один видатний матч, зберігши для своєї команди таку важливу перемогу.