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Миколенко как часть обновления Милана: легенда клуба Тассотти и итальянские СМИ дали свою оценку возможного трансфера

19:09 237 Читати українською
Миколенко как часть обновления Милана: легенда клуба Тассотти и итальянские СМИ дали свою оценку возможного трансфера
Виталий Миколенко заинтересовал Милан – Динамо оформит топовый трансфер? / фото из Инстаграм
Тарас Котив Тарас Котив

Защитник киевского Динамо Виталий Миколенко может перебраться в Милан. Тренер-ассистент сборной Украины Мауро Тассотти, который в составе "россонери" выиграл 3 Кубка/Лиги чемпионов, оценил его игровые качества и перспективы в Кальчо.

Шевченко посоветовал Миколенко в Милан. Итальянские СМИ разразились информацией о том, что итальянский гранд, который все никак не может вернуть себе былое величие, заинтересовался опцией приобретения 19-летнего динамовца – открытия сезона 2018/19. Главный тренер сборной Украины прошел тот же путь в конце 90-х. Интересно, что Шева перебрался на Сан-Сиро в год рождения Миколенко – 1999-й. La Gazzetta dello Sport отмечает, что Виталий одного возраста с основным кипером Милана Джиджи Доннаруммой, которого ориентировочно за 60 миллионов евро стремится переманить ПСЖ.

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Паоло Мальдини получил ценный совет от Шевченко – своего большого друга и бывшего партнера по "россонери". Говорят, положительная оценка Андрея Николаевича повлияла на желание Селтика подписать Шведа. Теперь будет похожая ситуация? Как минимум, считает Gazzetta, Милан подвергнет дальнейшему тщательному анализу перспективы Миколенко в Серии А. За 32 матча сезона 2018/19 Виталий забил в Динамо 1 гол и отдал 5 ассистов. Уже сыграл 5 матчей за национальную сборную Украины, где фактически стал незаменимым – поэтому и пропустил золотой для его партнеров Чемпионат мира-2019 U-20.

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СМИ, приближенные к Милану, считают, что у этого игрока есть все данные, чтобы "стать великим". Левый защитник Динамо является большим талантом, по оценкам ведущих обозревателей молодежного футбола. Milannews24 пишет, что Миколенко уже вскоре предстанет перед нами в качестве главного героя в других уголках Европы: "На него существует многочисленный спрос крупнейших клубов Европы. Среди этих возможностей и Милан. На встрече в Casa Milan все говорили об этом фланговом защитнике, чьим представителем выступил Даниэле Пирайно.

Рынок часто раздувает стоимость молодых талантов до фантастических размеров, но похоже – это не касается Миколенко. Трудолюбивый игрок с большим желанием совершенствоваться каждый день. Цена его трансфера не преувеличена, наоборот. От 6 до 7 миллионов евро за столом переговоров может быть достаточно. А когда игрока рекомендует Шевченко, трудно это проигнорировать. С раннего возраста он показывал нечто большее: быстрый, надежный в прикрытии и всегда присутствующий в атакующей фазе. За короткий период его цена значительно вырастет. Бобан и Мальдини уже на горячей стадии.

Миколенко соблазняет Милан. Украинский талант несколько сезонов назад заявил после матча на молодежном уровне, что его большой мечтой является играть за топ-клуб в Италии. Возможно, именно сейчас пришло время пойти по стопам кумира, царя россонери. Ответ узнаем вскоре, но Милан настроен серьезно", – пишет Маттео Риварола. В другой статье он отмечает, что летний трансферный бюджет Милана установлен на уровне 80 миллионов евро.

Помощник Шевченко в сборной Украины, 5-кратный обладатель Скудетто Мауро Тассотти также высказал свое мнение относительно перспектив Миколенко. В интервью Planeta Milan бывший правый защитник и тренер "россонери" назвал динамовца очень интересным молодым человеком: "Начал играть за Динамо в прошлом году, и с тех пор уже не покидал главную команду. Это футболист в процессе развития, поэтому его роль на поле не до конца определена: он спокойно может сыграть центрального защитника или левого терцино.

Пока что мы с Шевченко используем его на фланге обороны. Однако по моему мнению, он обладает отличными качествами, чтобы выполнять роль центрбэка в системе с тремя защитниками. Большая разница – вот так начать играть в чемпионате Италии, такой команде, как Милан. Впрочем, это очень интересный вариант перспективного молодого парня, у которого есть отличные возможности для прогресса. Сейчас я не думаю, что он готов к Милану.

Это 20-летний паренек. Лично мне было бы очень приятно видеть, как он играет в Италии, потому что это позволит ему расти и развиваться быстрее. Итальянская лига совершенно отличается от украинской, где очень мало матчей высокого соревновательного уровня. Если не играть в постоянном требовательном режиме, будет трудно расти".

В похожем духе высказался другой член тренерского штаба сборной Украины, аналитик Андреа Мальдера: "Миколенко удивил нас. Это молодой, интересный и перспективный парень. Левый защитник в схеме с 4-мя защитниками. Он получше, когда команда не владеет мячом. Не игрок основного состава, но очень хорошая инвестиция на будущее".

Из минусов перехода отметим актуальную неспокойную ситуации в Милане. Из-за опрометчивой финансовой политики "россонери" готовы отказаться от участия в Лиге Европы 2019/20 в обмен на шанс получить от УЕФА дополнительный год на сбалансирование бюджета. Команду должен возглавить Марко Джампаоло, который привел скромную Сампдорию до 9-го места в Серии А. Цель клуба одна – наконец-то вернуться в Лигу чемпионов, поэтому участие во втором по классу еврокубке может только отвлекать от основного.

Получив 80-имиллионный бюджет и проблемы с финансовым фэйр-плей, особо не разгуляешься. Форвард сборной Хорватии Андрей Крамарич, турецкий центрбек Штутгарта Озан Кабак, боснийский полузащитник Раде Крунич, итальянский и французский хавбеки Стефано Сенси и Жордан Верету, хорватский защитник Деян Ловрен, уругвайский опорник Лукас Торрейра является наиболее упоминаемыми именами в контексте усиления, но понятно, что подписать удастся далеко не всех из этого списка.

А еще у Виталия хватает конкурентов – очень маловероятно, что он придет на роль игрока основы. В центре защиты людей достаточно, хотя не все они безупречны: Романьоли, Кальдара, Мусаккио, Сапата. Слева? Если игрок сборной Швейцарии Рикардо Родригес не вызывает вопросов, то его заместители должны уйти после первого же сезона на Сан-Сиро. Экс-защитник Днепра Иван Стринич и Давид Лаксальт не справились со своей задачей. Ожидали, что на смену им придет игрок сборной Португалии Марио Руй, но после разговора Шевченко с Мальдини и Бобаном ситуация может развернуться в сторону более универсального и перспективного Миколенко.

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