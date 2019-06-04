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Зинченко назвал самых перспективных украинских игроков

18:51 180 Читати українською
Зинченко назвал самых перспективных украинских игроков
Александр Зинченко / Фото Reuters

Украинский игрок Манчестер Сити Александр Зинченко выделил талантливых юниоров УПЛ.

"Три топовых молодых украинских футболисты? Мне сразу на ум приходят четыре.

Отметил бы Валерия Бондаря (Шахтер – прим.). Знаю этого парня. Когда я был в Шахтере, то, можно сказать, он рос на моих глазах. Если он будет продолжать так работать, то у него будет большое будущее.

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Также отметил бы Дениса Попова с Динамо. У него есть хорошие качества, с которыми можно и нужно работать, чтобы усовершенствоваться.

Виталий Миколенко (Динамо – прим.) – очень старательный парень, который схватывает на лету. Думаю, у него большое будущее.

У Михаила Мудрика (Шахтер – прим.) Сумасшедшие качества, которые еще нужно развивать. У него сумасшедший потенциал, если он будет стараться и идти правильным путем, то у него все получится", – сказал Зинченко в программе "ТРЕНДЕЦ".

Напомним, 22-летний Зинченко по итогам прошлого сезона завоевал золотые медали АПЛ, а также помог Манчестер Сити завоевать Кубок Лиги и Кубок Англии.

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Валерий Бондарь Валерий Бондарь Михаил Мудрык Михаил Мудрык Александр Зинченко Александр Зинченко Виталий Миколенко Виталий Миколенко
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