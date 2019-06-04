Зинченко назвал самых перспективных украинских игроков

Украинский игрок Манчестер Сити Александр Зинченко выделил талантливых юниоров УПЛ.

"Три топовых молодых украинских футболисты? Мне сразу на ум приходят четыре.

Отметил бы Валерия Бондаря (Шахтер – прим.). Знаю этого парня. Когда я был в Шахтере, то, можно сказать, он рос на моих глазах. Если он будет продолжать так работать, то у него будет большое будущее.

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Также отметил бы Дениса Попова с Динамо. У него есть хорошие качества, с которыми можно и нужно работать, чтобы усовершенствоваться.

Виталий Миколенко (Динамо – прим.) – очень старательный парень, который схватывает на лету. Думаю, у него большое будущее.

У Михаила Мудрика (Шахтер – прим.) Сумасшедшие качества, которые еще нужно развивать. У него сумасшедший потенциал, если он будет стараться и идти правильным путем, то у него все получится", – сказал Зинченко в программе "ТРЕНДЕЦ".

Напомним, 22-летний Зинченко по итогам прошлого сезона завоевал золотые медали АПЛ, а также помог Манчестер Сити завоевать Кубок Лиги и Кубок Англии.

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