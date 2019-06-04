Миколенко: В Зенит не поеду, а по поводу Ливерпуля – надо решать

Защитник Динамо и сборной Украины Виталий Миколенко рассказал, что в будущем хочет попробовать свои силы в иностранном чемпионате.

Виталий Миколенко, который в сезоне 2018/19 стал основным левым защитником Динамо, принял участие в блиц-опросе.

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"Хочется ли за границу? Да. Но если позвонят из Зенита, то в Россию не поеду. Если позвонит Юрген Клопп и скажет, что хочет мной заменить Робертсона, тогда уже надо решать", – рассказал 20-летний защитник Footboom.

В сезоне 2018/19 Миколенко провел в составе Динамо 32 поединка во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 5 ассистов. Его контракт истекает летом 2023 года.

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