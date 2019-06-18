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Шевченко посоветовал Милану приобрести Миколенко, – Sky Sport Italia

18:10 126 Читати українською
Шевченко посоветовал Милану приобрести Миколенко, – Sky Sport Italia
Виталий Миколенко / ФК Динамо Киев

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко посоветовал защитника Динамо Виталия Миколенко Милану.

Агент Даниэле Пираино встретился со спортивным директором Милана Федериком Массаро. По информации Sky Sport Italia, во время встречи обсуждали трансферы двух клиентов агента – полузащитника Наполи Амаду Диавара и защитника Динамо Виталия Миколенко.

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Как сообщает источник, Виталия посоветовал главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, который вызывал игрока на матчи отбора Евро-2020. Шева выступал за "россонери" с 1999 по 2006, а также с 2008 по 2009 годы.

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