Шевченко посоветовал Милану приобрести Миколенко, – Sky Sport Italia

Испания — 18:00 103
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Неймар розпалює війну між Барселоною та Реалом: що потрібно обом клубам, щоб реалізувати трансфер на 250 млн євро
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Юрист Григория Суркиса требует от УЕФА засчитать сборной Украины два технических поражения по "делу Мораеса", – БурбасСборная Украины — 17:15 434
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Динамо у новому сезоні – без Сидорчука, Гармаша, Супряги та ще 7 гравцівСергій Тищенко — 17:00 7387
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Миколенко стал трансферной целью Милана, – Ди МарциоИталия — 15:07 905
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"Тренери довго не живуть, і успішні – теж". Правила життя Олександра Петракова – він зробив Україну чемпіоном світуОвертайм — 13:00 336