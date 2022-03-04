Харьков чуть ли не больше всего пострадал от снарядов и ракет российских захватчиков. Тамошний клуб принял решение помогать волонтерам.

"Все имеющиеся вещи бренда MTLST (теплые костюмы, носки, шапки, костюмы из хлопка) для взрослых и детей, брендированная одежда фирмы Joma, а именно спортивные костюмы, теплые куртки, шарфы, носки, шапки, футбольный клуб Металлист передает волонтерам.

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Они доставят их тем, кто был вынужден покинуть свои дома и прятаться от обстрелов в холодном метро и подвалах. Взрослую теплую одежду мы также передаем на нужды города", – говорится в сообщении Металлиста в соцсетях.

Ранее Александр Ярославский заявил , что вырученные от продажи яхты средства пойдут на восстановление Харькова. Также компания DCH перечислила в бюджет города 25 миллионов евро.