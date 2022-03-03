"Дорогие Харьковчане! DCH начинает гуманитарную программу Харькова. Первым вкладом в восстановление разрушенного города станут деньги от продаж моей яхты Kaiser.

"Не просто поднимем из руин, а сделаем гораздо больше": Ярославский поклялся отстроить Харьков после бомбардировок

На нее времени уже не будет – нужно работать, работать и еще больше работать”, – написал Ярославский у себя в Facebook.

Напомним, недавно кортеж Ярославского попал в смертельное ДТП – после этого президент Металлиста срочно отбыл в Лондон (вроде бы в запланированную деловую поездку и на отдых с семьей). В Украине по аварии было открыто уголовное производство, а самого Ярославского ждут допроса.

Россия напала на Украину: известный журналист идет на фронт, Шева воюет из Лондона, воспитанник Карпат – Герой (LIVE)