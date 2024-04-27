Лас-Пальмас принимает Жирону в рамках 33-го тура Ла Лиги 2023/24. Стартовые составы и ссылки на онлайн-трансляцию матча смотрите в этой новости на "Футбол 24".

Матч Лас-Пальмас– Жирона состоится сегодня, 27 апреля. Стартовый свисток раздастся в 15:00 по киевскому времени. Прямую трансляцию игры можно смотреть на медиасервисе MEGOGO, официального транслятора Ла Лиги на территории Украины.

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Важно заметить, что вернулся в заявку Жироны Виктор Цыганков. Украинец залечил травму и готов выйти на замену в течение матча. Другой наш земляк – Артем Довбик – привычно оказался в стартовом составе.