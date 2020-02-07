Месси зарабатывает значительно больше, чем Роналду – L'Equipe открывает зарплаты звезд

Журналисты французского издания решили покопаться в кошельках футболистов и составили интересный рейтинг самых высокооплачиваемых игроков мира.

Нападающий каталонской Барселоны Лионель Месси имеет наибольшую зарплату среди всех футболистов в мире, сообщает издание L'Équipe. Аргентинец ежемесячно получает 8,3 млн евро, что почти вдвое больше, чем у его извечного соперника – форварда туринского Ювентуса Криштиану Роналду. Португалец кладет в свой карман 4,5 млн евро и является самым высокооплачиваемым игроком Серии А.

Гвардиола спрогнозировал существенные изменения в футболе после окончания карьер Месси и Роналду

Третьим в рейтинге самых богатых футболистов идет бразилец – Неймар. Скандально известный игрок получает в ПСЖ чуть больше 3 млн евро и значительно опережает по этому показателю своего одноклубника – самого дорогого игрока по данным Transfermarkt – Килиана Мбаппе. Зарплата француза не достигает и 2 млн евро.

Среди самых богатых футболистов издание выделяет еще двух представителей Барселоны – Антуана Гризманна и Луиса Суареса (чуть меньше 3 млн евро). Гарет Бэйл и Эден Азар ежемесячно получают в клубной кассе по 2,5 млн евро.

Барселона хочет продать Коутиньо и уже установила цену на бразильца, – Mundo Deportivo

Самым высокооплачиваемым футболистом Англии является вратарь Манчестер Юнайтед Дэвид де Хеа (1,76 млн евро), опережающий по этому показателю Месута Озила (Арсенал) и Кевина де Брюйне (Манчестер Сити) – оба получают по 1,64 млн евро.

В Бундеслиге самые толстые кошельки у представителей Баварии – Роберта Левандовски и Филиппе Коутиньо, принадлежащего Барселоне (по 1,66 млн евро).

Аргентинцы Гонсало Игуаин и Паоло Дибала замыкают топ-3 самых денежных представителей Серии А – 1,09 и 1,06 млн евро соответственно.

Стоит отметить, что все цифры, приведенные изданием – это "грязные" деньги, без налогов и других отчислений.

Дерби делла Мадоннина, немецкая битва за Салатницу и севильская реабилитация для Сетьена: топ-5 матчей евроуикенда