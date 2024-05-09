Уже на 4-й минуте Цуриков должен был выводить Колос вперед, но замыкая прострел от партнера пробил впритирку с левой стойкой. Впоследствии Демченко накрутил оборону Зари и если бы не рикошет, могло бы быть горячо. Цуриков снова не попал замыкая навес с углового, а Ореховскому не хватило считанных сантиметров, чтобы закрутить в дальний угол.

Заря удержала победу над Колосом, прервав безвыигрышную серию и поднявшись в топ-8 УПЛ

Зато луганчане забили в первой своей атаке – Герреро на 23-й минуте обыгрался с Антюхом и вывел команду вперед. На последних минутах первого тайма "хлеборобы" могли сравнять. После перерыва Герреро едва не оформил дубль, но немного не хватило точности. На 62-й минуте не повезло Ореховскому, который попал в штангу. Колос в этом матче наиграл не на один гол, но Сапутин и фортуна не позволили ковалевцам забить Заре.