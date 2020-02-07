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Мессі заробляє значно більше, ніж Роналду – L’Equipe відкриває зарплати зірок

16:42 780 Читать на русском
Мессі заробляє значно більше, ніж Роналду – L’Equipe відкриває зарплати зірок
Ліонель Мессі vs Кріштіану Роналду / Фото з відкритих джерел

Журналісти французького видання вирішили покопирсатись у гаманцях футболістів і склали цікавий рейтинг найвисокооплачуваніших гравців світу.

Нападник каталонської Барселони Ліонель Мессі має найбільшу зарплатню серед усіх футболістів у світі, повідомляє видання L'Équipe. Аргентинець щомісяця отримує 8,3 млн євро, що майже вдвічі більше, аніж у його одвічного суперника – форварда туринського Ювентуса Кріштіану Роналду. Португалець кладе у свою кишеню 4,5 млн євро і є найбільш високооплачуваним гравцем Серії А.

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Третім у рейтингу найбагатших футболістів йде бразилець – Неймар. Скандально відомий гравець отримує у ПСЖ трохи більше 3 млн євро і значно випереджає за цим показником свого одноклубника – найдорожчого гравця за даними Transfermarkt – Кіліана Мбаппе. Зарплата француза не досягає і 2 млн євро.

Серед найзаможніших футболістів видання виділяє ще двох представників Барселони – Антуана Грізманна та Луїса Суареса (трохи менше 3 млн євро). Гарет Бейл та Еден Азар щомісяця отримують у клубній касі по 2,5 млн євро.

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Найвисокооплачуванішим футболістом Англії є воротар Манчестер Юнайтед Девід де Хеа (1,76 млн євро), який випередив за цим показником Месута Озіла (Арсенал) та Кевіна де Брюйне (Манчестер Сіті) – обидва отримують по 1,64 млн євро.

У Бундеслізі найтугіші гаманці у представників Баварії – Роберта Лєвандовскі та Філіппе Коутінью, який належить Барселоні (по 1,66 млн євро).

Аргентинці Гонсало Ігуаїн та Паоло Дибала замикають топ-3 найгрошовитіших представників Серії А – 1,09 та 1,06 млн євро відповідно.

Варто зазначити, що всі цифри, наведені виданням – це "брудні" гроші, без податків і інших відрахувань.

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14:17
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