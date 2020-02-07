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Барселона хочет продать Коутиньо и уже установила цену на бразильца, – Mundo Deportivo

14:17 182 Читати українською
Барселона хочет продать Коутиньо и уже установила цену на бразильца, – Mundo Deportivo
Филиппе Коутиньо / Eurosport

Каталонский гранд планирует продать своего звездного игрока, который в текущем сезоне на правах аренды выступает за Баварию.

Руководство Барселоны понимает, что на рынке не найдется покупателей на бразильца, если ценник на футболиста будет достигать 100 млн евро, информирует Mundo Deportivo. "Сине-гранатовые" готовы уменьшить свои финансовые аппетиты и отпустить Коутиньо за 80-90 млн евро.

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По информации источника, Бавария не планирует покупать игрока после окончания срока аренды, поэтому Барселоне придется искать нового покупателя на звездного хавбека.

Напомним, Барселона приобрела Коутиньо в января 2018 года у Ливерпуля за 120 млн евро. Бразилец не смог закрепиться в основе "блаугранас" и перед началом текущего сезона отправился в аренду в Баварию, за которую пока сыграл 26 матчей во всех турнирах и забил 7 голов.

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Испания Бавария Бавария Барселона Барселона Филиппе Коутиньо Филиппе Коутиньо Трансферы Трансферы Барселоны
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