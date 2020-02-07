Дерби делла Мадоннина, немецкая битва за Салатницу и севильская реабилитация для Сетьена: топ-5 матчей евроуикенда

Туринский Ювентус в городе любви, противостояние Манчестер Сити и Вест Хэма без украинцев, битва двух Германий в Мюнхене, грандиозное дерби в столице мод и эмоциональное возвращение Кике Сетьена в Севилью в анонсе главных матчей уикенда, которые вы должны посмотреть.

Верона – Ювентус

8 февраля, 21:45. Верона, Марк Антонио Бентегоди

Телетрансляция на канале "Футбол 1", отчет о матче читайте на "Футбол 24"

Почему нужно посмотреть: Верона попытается продолжить отбор очков у грандов в домашнем поединке против Ювентуса. "Мастифы" волей календаря вынуждены третий матч подряд играть против топ-команд. Однако, подопечные Ивана Юрича, похоже, не испытывают особого пиетета перед большими клубами и сумели отобрать очки не только у непредсказуемого Милана (1:1), но и у мощного Лацио (0:0).

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Но с Ювентусом будет гораздо труднее. "Старая синьора" даже в сложных матчах умеет выжимать максимум, а тут еще и Криштиану Роналду повторил невероятное достижение Трезеге, забив в 9-ти матчах чемпионата подряд. Добавляем к этому потрясающую форму Дибала и жажду Гонсало Игуаина и понимаем, что Вероне мало не покажется. Тем более, минимальный промах Юве уже подстерегает Интер.

Прогноз "Футбол 24": 1:2

Манчестер Сити – Вест Хэм

9 февраля, 18:30. Манчестер, Этихад

Телетрансляция на канале Setanta Sports, отчет о матче читайте на "Футбол 24"

Почему нужно посмотреть: На Этихаде состоится самое интересное противостояние сокращенной программы уикенда в английской Премьер-лиге. Манчестер Сити, который уже понемногу смирился с чемпионством Ливерпуля, попытается вернуться на победный путь после досадного поражения от Тоттенхэма (0:2). Поединок с Вест Хэмом мог бы стать очередным противостоянием украинцев, но ни Зинченко, ни Ярмоленко на поле не появятся.

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Алекс, как его ласково называют в Англии, стал антигероем поединка против "шпор", заработав на ровном месте удаление. В свою очередь экс-лидер киевского Динамо давно в лазарете, а лондонцы, кажется, настроены его продать летом. Поэтому интересно понаблюдать за конкурентами украинцев. Хосеп Гвардиола имеет аж 3 опции на левый фланг обороны (Канселу, Менди, Ляпорт), а вот у "молотков" хозяином правого края стал Роберт Снодграсс. Шутка ли, шотландец оформил дубль+ассист в матче против Брайтона.

Прогноз "Футбол 24": 2:0

Бавария – РБ Лейпциг

9 февраля, 19:00. Мюнхен, Альянц-Арена

Телетрансляция на канале "Футбол 1", отчет о матче читайте на "Футбол 24"

Почему нужно посмотреть: В баварской столице сойдутся главные претенденты на чемпионский титул. Бавария своим слабым ходом осенью дала большую "фору" соперникам, однако они таким подарком воспользоваться не смогли. Наиболее уверенно шел РБ Лейпциг, но в последних двух турах умудрился набрать лишь 1 очко, поэтому теперь вместо +4 над "ротен" имеет -1.

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Зато Бавария одержала шесть побед подряд с общим счетом 23:3 и закрыла рот скептикам. Если мюнхенцы возьмут верх над "быками" в воскресенье, то с мечтами о Салатнице оппонентам команды Флика, очевидно, придется расстаться еще на год. Такое преимущество на этом этапе сезона самый титулованный клуб Германии уже не потеряет. А вот для общей интриги хорошим итогом стала бы ничья.

Прогноз "Футбол 24": 2:2

Интер – Милан

9 февраля, 21:45. Милан, Джузеппе Меацца

Телетрансляция на канале "Футбол 2", отчет о матче читайте на "Футбол 24"

Почему нужно посмотреть: Дерби делла Мадоннина – отдельная страница в книге самых ожесточенных противостояний планеты. Градус дуэли между Интером и Миланом не способны понизить ни значительное преимущество в силе одной из команд, ни финансовые трудности, ни отсутствие турнирной мотивации. Особенно теперь, когда "нерадзурри" и "россонери" лишь на полпути к реализации задач на сезон.

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Фаворитом противостояния выглядит Интер. Команда Антонио Конте продолжает чемпионскую гонку с Ювентусом и Лацио, прекрасно усилилась зимой и вообще выглядит более сбалансированной. Ренессанс Милана прежде всего связан с эффектом Ибрагимовича. Возвращение звездного шведа добавило уверенности команде, которая не проигрывает в Серии А вот уже 5 матчей подряд. Но в дерби Ибра может и не сыграть, а это будет иметь фатальные последствия. В столь эмоциональных поединках лучший индивидуальный класс исполнителей – ключ к успеху.

Прогноз "Футбол 24": 2:1

Бетис – Барселона

9 февраля, 22:00. Севилья, Бенито Вильямарин

Телетрансляция на канале "Футбол 1", текстовая онлайн-трансляция на "Футбол 24"

Почему нужно посмотреть: Кике Сетьен приедет реабилитироваться туда, где громко о себе заявил – на Бенито Вильямарин. Вояж в Севилью будет весьма кстати для Барселоны, которой трудно дается овладение идеями нового тренера. "Блаугранас" сперва больно наказала Валенсия (0:2), а лишь в четверг Атлетик неожиданно выбил каталонцев из Копа дель Рей.

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Однако, Барсе повезло – дела Бетиса еще хуже. Под руководством Руби (к слову, каталонца) "зелено-белые" удачные матчи чередуют с провальными, а в последний раз побеждали еще в середине января. Кроме того, Сетьен имеет серьезный козырь в рукаве. Именно он тренировал Бетис до Руби и открыл Испании имена вроде Морона или Фирпо. Седовласый тренер Барселоны, как никто, знает слабые места севильцев. Но прислушиваются ли к нему каталонские звезды?..

Прогноз "Футбол 24": 1:3

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