Гвардиола спрогнозировал существенные изменения в футболе после окончания карьер Месси и Роналду

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола убежден, что после окончания карьер Лионеля Месси и Криштиану Роналду в футболе наступит определенный спад.

"Когда Месси и Роналду закончат свои карьеры, спад в футболе будет неизбежен. Нужно реально оценивать значимость этих футболистов – она уникальна.

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Эти двое забивают по 40-50 голов за сезон, так что изменений в футболе после окончания их карьер не избежать. И я даже не знаю, сколько потребуется времени Барселоне, чтобы перестроить свою игру после ухода Месси", – цитирует Гвардиолу Goal.com.

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