Форвард ПСЖ Лионель Месси все никак не может набрать оптимальную форму в французском первенстве.

Поединок 12-го тура Лиги 1 против Лилля (2:1) стал для аргентинца очередным без результативных действий. Более того, Лео провел на поле всего 45 минут и был заменен из-за повреждения.

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Всего за сезон Месси нанес 15 безголевых ударов по воротам соперников во французском первенстве. Это самый плохой показатель среди всех представителей Лиги 1, сообщает Opta.

Также Лионель впервые с сезона 2005/06 (вторая кампания в карьере футболиста) до ноября ни разу не забил и не отдал результативную передачу в чемпионате, утверждает Squawka.

Пока 34-летний аргентинский форвард отмечался только в Лиге чемпионов – 3 гола в 3 поединках за ПСЖ.

ПСЖ выцарапал победу над действующим чемпионом и ушел в отрыв на вершине таблицы – Месси заменили сразу после перерыва