ПСЖ – Лилль – 2:1 – видео голов и обзор волевой победы подопечных Почеттино
ПСЖ на характере одолел Лилль в матче-открытии 12-го тура Лиги 1. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.
Действующие чемпионы выглядели гораздо интереснее, а потому гол Дэвида после паса Йилмаза выглядел закономерно. ПСЖ имел неострые моменты, но отыгрался после перерыва.
ПСЖ выцарапал победу над действующим чемпионом и ушел в отрыв на вершине таблицы – Месси заменили сразу после перерыва
Ди Мария прокрался флангом, черпачком забросил в штрафную, а там один стоял Маркиньос, поразивший цель. Подарил победу парижанам тот же Ди Мария, прекрасно обыгравшийся с Неймаром. ПСЖ набрал 31 зачетный балл и теперь опережает второй Ланс на 10 очков. Лилль остался в середине турнирной таблицы.