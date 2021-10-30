ПСЖ на характере одолел Лилль в матче-открытии 12-го тура Лиги 1. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.

Действующие чемпионы выглядели гораздо интереснее, а потому гол Дэвида после паса Йилмаза выглядел закономерно. ПСЖ имел неострые моменты, но отыгрался после перерыва.

ПСЖ выцарапал победу над действующим чемпионом и ушел в отрыв на вершине таблицы – Месси заменили сразу после перерыва